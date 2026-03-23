Festivalul Pescăresc din București ține până de Buna Vestire / Cât costă suta de grame de pește prăjit

Dezlegarea la pește de Buna Vestire aduce, în București, una dintre cele mai așteptate întâlniri culinare ale primăverii: Festivalul Pescăresc, ajuns anul acesta la cea de-a XIV-a ediție.

Deschis deja de câteva zile în Piața Alba Iulia, evenimentul își atinge punctul culminant pe 25 martie, când credincioșii care țin Postul Paștelui au dezlegare la pește.

Momentul transformă festivalul într-un adevărat punct de atracție pentru bucureșteni și nu numai.

Meniu variat, oferte cu de toate

De la an la an, interesul pentru festival a crescut, iar acest lucru se vede și în amploarea evenimentului. Organizatorii au extins spațiul dedicat comercianților, iar oferta este mai bogată ca niciodată.

Sute de kilograme de pește sunt pregătite pe loc, în toate variantele imaginabile: saramură, storceag pescăresc, ciorbă lipovenească, preparate la ceaun sau prăjite.

Nu lipsesc nici fructele de mare, chifteluțele, crochetele sau plăcintele pescărești.

„Nu e pasăre ca porcul”

Pe meniu se regăsesc specii pentru toate gusturile – de la crap, păstrăv, doradă sau somn, până la creveți, scoici și cod.

Iar pentru cei care nu sunt neapărat iubitori de pește, oferta este completată și de preparate din porc, pui sau vită.

Chiar dacă preocupările legate de costul vieții și scumpirile din ultima perioadă îi fac pe unii mai prudenți, atmosfera din piață rămâne animată, iar mirosul de pește proaspăt gătit pare să cântărească mai mult decât orice ezitare.

Festivalul devine, astfel, nu doar un loc unde se mănâncă bine, ci și un mod simplu de a marca una dintre puținele zile din post în care tradiția permite o masă mai bogată.

Lista de prețuri

Dar să ne uităm puțin și la lista de prețuri:

Scăriță de porc – 16 lei / 100 gr

Frigărui de pui sau porc – 16 lei / 100 gr

Cârnați de oaie – 16 lei / 100 gr

Carne la garniță – 16 lei / 100 gr

Ne uităm la pește: