UPDATE. Trei locuințe au rămas izolate în urma unei alunecări de teren în județul Vaslui. Drumul de acces în localitate a fost afectat

O alunecare de teren ce a avut loc sâmbătă a afectat serios localitatea Dodești din județul Vaslui. Trei locuințe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localității este întreruptă, iar drumul de acces în sat a fost afectat.
Foto: ISU Vaslui
Laurentiu Marinov
09 mai 2026, 19:00, Social
UPDATE:

ISU Vaslui și-a retras echipajele. La fata locului intervine doar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. A ajuns în zona și prefectul județului. Sunt luate măsurile necesare pentru siguranța persoanelor din zonă.

Știrea Inițială:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat sâmbătă că o alunecare de teren a afectat serios localitatea Dodești.

„În urma unei informări telefonice primite din partea primarului comunei Dodești, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localității Dodești. Din primele informații, fenomenul a afectat o zonă cu o diferență de nivel de aproximativ 10–15 metri.

Ca urmare a evenimentului: 3 locuințe au rămas izolate; nu au fost înregistrate victime; alimentarea cu apă a localității este întreruptă; drumul de acces în localitate a fost afectat.

Viceprimarul și membrii SVSU se află la fața locului pentru evaluarea situației și dispunerea măsurilor necesare”, a transmis ISU Vaslui.

Salvatorii au precizat că acțiunea este în dinamică.

