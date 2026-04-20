Incendiu uriaș într-un sat din Borneo: 1.000 de locuințe distruse, peste 9.000 de oameni evacuați

Focul a izbucnit duminică dimineață și s-a extins rapid printre locuințele din lemn construite pe piloni deasupra mării. Autoritățile au explicat că „vântul puternic și apropierea dintre case au favorizat propagarea rapidă a incendiului”, potrivit Associated Press. Intervenția echipajelor pe apă a fost îngreunată de accesul limitat și de reflux.

Mii de oameni evacuați

Șeful satului, Sharif Hashim Sharif Iting, a declarat că „incendiul ar fi pornit de la un foc de gătit scăpat de sub control”. Cauza nu a fost însă confirmată oficial și este în curs de investigare.

Premierul malaezian, Anwar Ibrahim, a transmis că „agențiile federale și cele de stat coordonează eforturile de intervenție”, iar sprijinul este direcționat către familiile evacuate.

Nu au fost raportate victime, însă mii de oameni au fost evacuați și duși în adăposturi temporare.

Așezări vulnerabile

Așa-numitele sate pe apă sunt comunități construite fără planificare urbanistică și, de multe ori, fără autorizații, ridicate direct deasupra mării. Astfel de așezări sunt frecvente pe coasta statului Sabah, unul dintre cele mai sărace din Malaysia. Locuințele sunt construite în principal din lemn, foarte apropiate unele de altele și, de multe ori, fără infrastructura de bază.

În aceste zone trăiesc comunități vulnerabile, inclusiv populații indigene sau persoane fără statut clar de cetățenie.

Incendii repetate

Incendiile în aceste comunități apar frecvent, iar autoritățile din Sabah au avertizat de mai multe ori că astfel de așezări sunt extrem de expuse riscului de incendiu. Modernizarea condițiilor de siguranță rămâne însă o provocare.