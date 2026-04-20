Incendiu uriaș într-un sat din Borneo: 1.000 de locuințe distruse, peste 9.000 de oameni evacuați

Un incendiu puternic a devastat un sat de coastă din Malaezia, pe insula Borneo, lăsând fără adăpost peste 9.000 de persoane.
Ilie Bolojan despre mesajele de susținere și manifestul organizat luni: „Nu e vorba de persoana mea, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate”
Ilie Bolojan despre mesajele de susținere și manifestul organizat luni: „Nu e vorba de persoana mea, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate”
Ce ar face Ilie Bolojan dacă Guvernul ar fi demis prin moțiune de cenzură? „Președintele declanșează consultări și desemnează un nou premier”
Ce ar face Ilie Bolojan dacă Guvernul ar fi demis prin moțiune de cenzură? „Președintele declanșează consultări și desemnează un nou premier”
Mesajul lui Bolojan pentru social-democrați înainte de decizia de luni: fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru PSD
Mesajul lui Bolojan pentru social-democrați înainte de decizia de luni: fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru PSD
Ilie Bolojan, despre social-democrații din funcții guvernamentale: „Dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție”
Ilie Bolojan, despre social-democrații din funcții guvernamentale: „Dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție”
Ilie Bolojan despre scenariile după retragerea PSD din Guvern: „În funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier”
Ilie Bolojan despre scenariile după retragerea PSD din Guvern: „În funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier”
Maria Miron
20 apr. 2026, 08:07, Știri externe

Focul a izbucnit duminică dimineață și s-a extins rapid printre locuințele din lemn construite pe piloni deasupra mării. Autoritățile au explicat că „vântul puternic și apropierea dintre case au favorizat propagarea rapidă a incendiului”, potrivit Associated Press. Intervenția echipajelor pe apă a fost îngreunată de accesul limitat și de reflux.

Mii de oameni evacuați

Șeful satului, Sharif Hashim Sharif Iting, a declarat că „incendiul ar fi pornit de la un foc de gătit scăpat de sub control”. Cauza nu a fost însă confirmată oficial și este în curs de investigare.

Premierul malaezian, Anwar Ibrahim, a transmis că „agențiile federale și cele de stat coordonează eforturile de intervenție”, iar sprijinul este direcționat către familiile evacuate.

Nu au fost raportate victime, însă mii de oameni au fost evacuați și duși în adăposturi temporare.

Așezări vulnerabile

Așa-numitele sate pe apă sunt comunități construite fără planificare urbanistică și, de multe ori, fără autorizații, ridicate direct deasupra mării. Astfel de așezări sunt frecvente pe coasta statului Sabah, unul dintre cele mai sărace din Malaysia. Locuințele sunt construite în principal din lemn, foarte apropiate unele de altele și, de multe ori, fără infrastructura de bază.

În aceste zone trăiesc comunități vulnerabile, inclusiv populații indigene sau persoane fără statut clar de cetățenie.

Incendii repetate

Incendiile în aceste comunități apar frecvent, iar autoritățile din Sabah au avertizat de mai multe ori că astfel de așezări sunt extrem de expuse riscului de incendiu. Modernizarea condițiilor de siguranță rămâne însă o provocare.

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor