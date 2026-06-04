Putin spune că poate trimite gaz Germaniei „de mâine”: „Trebuie doar apăsat un buton”

Putin le-a spus jurnaliștilor, la Sankt Petersburg, că una dintre cele două conducte ale Nord Stream 2 este intactă și ar putea începe să pompeze gaz „mâine”, potrivit Reuters.

„Nu glumesc, trebuie doar apăsat un buton și gazul începe să curgă. Dar, pentru asta, este nevoie de o decizie a guvernului Germaniei”, a spus el.

Putin a precizat însă că gazoductul Nord Stream se află sub sancțiuni americane, iar Germania ar trebui să ajungă la un acord pentru ridicarea acestora.

El a spus că Rusia ar putea furniza până la 28 de miliarde de metri cubi pe an, „dar avem nevoie doar de un răspuns clar din partea partenerilor germani către Gazprom: dacă vor lua gazul sau nu. Pentru că, altfel, îl vom direcționa către alte piețe, îl vom vinde altor parteneri”.

Putin a făcut aceste declarații în fața unor agenții de presă străine, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde un membru important al partidului german de extremă dreapta AfD s-a întâlnit miercuri cu oficiali ruși și a cerut redeschiderea Nord Stream.

Înainte de războiul din Ucraina, Germania și Rusia aveau o relație energetică strânsă. Invazia rusă din februarie 2022 a rupt însă această legătură, iar Berlinul a fost nevoit să caute surse alternative de aprovizionare.