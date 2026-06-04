Prima pagină » Știri externe » Putin spune că poate trimite gaz Germaniei „de mâine”: „Trebuie doar apăsat un buton”

Putin spune că poate trimite gaz Germaniei „de mâine”: „Trebuie doar apăsat un buton”

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este pregătită să reia livrările de gaze către Germania prin gazoductul Nord Stream, grav avariat în 2022, dar că decizia revine Berlinului.
Putin spune că poate trimite gaz Germaniei „de mâine”: „Trebuie doar apăsat un buton”
Iulian Moşneagu
04 iun. 2026, 23:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Putin le-a spus jurnaliștilor, la Sankt Petersburg, că una dintre cele două conducte ale Nord Stream 2 este intactă și ar putea începe să pompeze gaz „mâine”, potrivit Reuters.

Nu glumesc, trebuie doar apăsat un buton și gazul începe să curgă. Dar, pentru asta, este nevoie de o decizie a guvernului Germaniei”, a spus el.

Putin a precizat însă că gazoductul Nord Stream se află sub sancțiuni americane, iar Germania ar trebui să ajungă la un acord pentru ridicarea acestora.

El a spus că Rusia ar putea furniza până la 28 de miliarde de metri cubi pe an, „dar avem nevoie doar de un răspuns clar din partea partenerilor germani către Gazprom: dacă vor lua gazul sau nu. Pentru că, altfel, îl vom direcționa către alte piețe, îl vom vinde altor parteneri”.

Putin a făcut aceste declarații în fața unor agenții de presă străine, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde un membru important al partidului german de extremă dreapta AfD s-a întâlnit miercuri cu oficiali ruși și a cerut redeschiderea Nord Stream.

Înainte de războiul din Ucraina, Germania și Rusia aveau o relație energetică strânsă. Invazia rusă din februarie 2022 a rupt însă această legătură, iar Berlinul a fost nevoit să caute surse alternative de aprovizionare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia