Fregată rusă, exercițiu cu foc real în apropierea Marii Britanii. Marina Regală și Franța au monitorizat operațiunea

Nava de război rusă Neustrashimy a efectuat luni un exercițiu de artilerie cu foc real, care a durat aproximativ 30 de minute, la circa 40 de mile marine sud de orașul Plymouth.

Operațiunea s-a desfășurat în ape internaționale și a fost monitorizată îndeaproape de Marina Regală britanică, în contextul intensificării activităților navale ruse în apropierea Regatului Unit în ultimele luni, scrie TVP World.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, fregata rusă Neustrashimy a fost urmărită pe întreaga durată a misiunii de nava britanică HMS Tyne, care a supravegheat desfășurarea exercițiului.

Înainte de începerea tragerilor, echipajul rus a informat nava britanică despre intenția de a desfășura un exercițiu de artilerie și a solicitat acesteia să se îndepărteze la o distanță considerată sigură pentru evitarea oricărui incident.

Exercițiul cu foc real s-a desfășurat fără incidente, iar HMS Tyne a continuat să monitorizeze activitatea navei ruse pe întreaga perioadă.

Franța a cerut explicații prin radio

Pe durata exercițiului, un avion militar francez aflat în zonă a contactat prin radio fregata rusă pentru a solicita informații privind intențiile și desfășurarea activității militare.

Ministerul britanic al Apărării a transmis că Marina Regală urmărește permanent activitatea navelor militare ruse din apropierea Regatului Unit și este pregătită să intervină pentru protejarea securității naționale.

„Royal Navy continuă să urmărească îndeaproape activitatea navei și este pregătită să protejeze securitatea națională a Regatului Unit”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării.

Intensificarea activităților navale ruse

Exercițiul militar a avut loc chiar în prima zi de mandat a noului prim-ministru britanic, Andy Burnham. Autoritățile britanice nu au indicat însă că alegerea momentului ar avea vreo semnificație politică sau militară.

Incidentul se înscrie într-un context mai amplu al intensificării prezenței navale ruse în apropierea coastelor britanice.

În luna iunie, o altă fregată rusă a tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic care naviga prin Canalul Mânecii, iar pușcașii marini britanici au urcat la bordul unui petrolier asociat unor interese rusești și aflat sub sancțiuni.

Autoritățile britanice continuă să monitorizeze cu atenție activitatea militară rusă din regiune, în contextul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele membre NATO.