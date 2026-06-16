O fregată din Flota Mării Negre a Rusiei a tras focuri de armă către un iaht britanic

O fregată a armatei ruse a tras focuri de armă către un iaht cu steag britanic, potrivit The Telegraph.

Incidentul s-a produs luni în Canalul Mânecii. Sursa menționată susține că a fost vorba despre focuri de avertizare.

Fregata face parte din Flota Mării Negre a Rusiei

Fregata implicată se numește Amiralul Grigorovich. Rușii au tras focurile de avertizare după ce navele s-au apropiat una de alta.

Nava sub pavilion britanic a alertat garda de coastă britanică.

Nava, care face parte din Flota Mării Negre a Rusiei, a operat în apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit în ultimele săptămâni. Una dintre misiunile sale este să însoțească petrolierele rusești.