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O fregată din Flota Mării Negre a Rusiei a tras focuri de armă către un iaht britanic

O fregată a armatei ruse a tras focuri de armă către un iaht britanic. Incidentul s-a produs în Canalul Mânecii. Fregata face parte din Flota Mării Negre a Rusiei.
O fregată din Flota Mării Negre a Rusiei a tras focuri de armă către un iaht britanic
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 iun. 2026, 18:49, Știri externe
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O fregată a armatei ruse a tras focuri de armă către un iaht cu steag britanic, potrivit The Telegraph.

Incidentul s-a produs luni în Canalul Mânecii. Sursa menționată susține că a fost vorba despre focuri de avertizare.

Fregata face parte din Flota Mării Negre a Rusiei

Fregata implicată se numește Amiralul Grigorovich. Rușii au tras focurile de avertizare după ce navele s-au apropiat una de alta.

Nava sub pavilion britanic a alertat garda de coastă britanică.

Nava, care face parte din Flota Mării Negre a Rusiei, a operat în apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit în ultimele săptămâni. Una dintre misiunile sale este să însoțească petrolierele rusești.

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