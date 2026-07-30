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Patru migranți au fost găsiți morți după ce au încercat să traverseze Canalul Mânecii

Trei femei și un bărbat au murit în largul coastei Franței după ce au încercat să traverseze Canalul Mânecii ca ajungă în Marea Britanie. Trupurile acestora au fost găsite în ambarcațiuni de mici dimensiuni.
Patru migranți au fost găsiți morți după ce au încercat să traverseze Canalul Mânecii
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
30 iul. 2026, 16:14, Știri externe
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Patru persoane au murit în timp ce încercau să ajungă din Franța în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici, după una dintre cele mai aglomerate zile de traversare a Canalului Mânecii din acest an, potrivit The Guardian.

Trei femei au fost găsite moarte pe o barcă în largul coastei orașului Dunkerque, joi dimineață, a anunțat garda de coastă franceză.

Un bărbat a murit, de asemenea, când barca sa a intrat în derivă într-un incident separat în largul coastei Dannes.

Barca femeilor a fost observată în jurul orei 6 dimineața. Acestea au fost aduse la țărm după ce serviciile de urgență franceze, inclusiv pompieri, poliție și paramedici, au organizat o operațiune de salvare.

Încercările de resuscitare au eșuat, iar toți trei au fost declarați morți. Se pare că aveau vârste cuprinse între 20, 30 și 50 de ani. Naționalitățile lor nu sunt încă cunoscute.

Miercuri, Andy Burnham, prim-ministrul britanic, a insistat că planul guvernului de a reduce trecerile Canalului Mânecii funcționează, deși a recunoscut că „mai sunt multe de făcut”.

Miercurea a fost una dintre cele mai aglomerate zile de traversare din acest an, aproximativ 700 de persoane traversând Canalul Mânecii pe o vreme caldă și însorită și pe mare calmă. Pe 15 iunie, 710 persoane au făcut traversarea.

Traficanții de persoane profită de marea calmă

Săptămâna aceasta, poliția franceză a declarat că a primit ordine să nu împiedice oamenii să se urce în bărcile lor și să pornească spre Marea Britanie.

Peste 900 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ultima săptămână, în timp ce traficanții de persoane profită de o mare calmă. Aproximativ 13.000 de migranți au traversat anul acesta, Canalul, în scădere față de peste 24.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

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