Prima pagină » Știri externe » Forțele armate britanice au interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii

Forțele armate britanice au interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că a ordonat duminică forțelor armate ale Regatului Unit să intercepteze un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, care încerca să tranziteze Canalul Mânecii.
Forțele armate britanice au interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii
Premierul britanic Keir Starmer/sursa foto: Hepta
Petre Apostol
14 iun. 2026, 09:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Keir Starmer a afirmat că operațiunea s-a desfășurat cu succes și reprezintă o nouă măsură împotriva rețelei maritime utilizate de Moscova pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale.

„Am dispus mai devreme astăzi forțelor noastre armate să intercepteze un petrolier din flota fantomă care încerca să traverseze Canalul Mânecii”, a declarat Starmer.

Premierul britanic a susținut că acțiunea transmite un semnal clar celor care susține Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

„Această operațiune reușită reprezintă încă o lovitură dată Rusiei și le amintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a afirmat Starmer.

Statele occidentale acuză de mai mult timp Rusia că utilizează o „flotă fantomă” formată din petroliere cu proprietari greu de identificat și cu structuri opace de operare pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol după invadarea Ucrainei.

Recomandarea video

Ce trebuie să știe șoferii români care merg în concediu în Grecia vara asta
G4Media
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Dosarul transnistrean nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la UE. Vicepreședintele Parlamentului European spune când pot fi încheiate negocierile
Gandul
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Cancan
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
Libertatea
Cele 3 legume care trebuie evitate când e caniculă. Expertiza dr. Bogdan Istrate, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia