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Un milion de euro amendă pentru un petrolier din „flota din umbră” a Rusiei

Autoritățile franceze au amendat joi cu un milion de euro petrolierul Tagor, interceptat și reținut la sfârșitul lunii mai pentru rolul său în transportul petrolului și gazelor rusești. După achitarea amenzii, nava a primit permisiunea de a părăsi apele teritoriale ale Franței.
Un milion de euro amendă pentru un petrolier din „flota din umbră” a Rusiei
Petrolierul Tagor/sursa foto: X
Maria Miron
02 iul. 2026, 22:13, Știri externe
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Ministerul francez al Justiției a anunțat joi că petrolierul Tagor a fost sancționat cu o amendă de un milion de euro (1,1 milioane de dolari) și că, după achitarea amenzii, nava este acum liberă să părăsească apele franceze, potrivit Reuters.

Operațiunea din Atlantic

Petrolierul a fost interceptat pe 31 mai de marina franceză în apele internaționale din Oceanul Atlantic și escortat ulterior către un punct de ancorare din nord-vestul Franței. Autoritățile au anunțat la acel moment că nava, plecată din portul rusesc Murmansk, era suspectată că naviga sub pavilion fals.

La 1 iunie, președintele francez Emmanuel Macron a publicat pe rețeaua X imagini cu membri ai forțelor speciale urcând la bordul petrolierului în timpul operațiunii desfășurate cu o zi înainte.

„Flota din umbră” a Rusiei

Potrivit autorităților occidentale, Rusia a folosit navele din așa-numita „flotă din umbră” pentru a transporta petrol și gaze și a evita sancțiunile impuse Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Ca parte a unei strategii europene menite să reducă posibilitatea Rusiei de a finanța războiul, Franța și Marea Britanie au promis să împiedice activitatea acestor nave.

Rusia își apără exporturile de petrol

Rusia respinge însă termenul de „flotă din umbră”. Guvernul rus susține că exporturile sale de petrol sunt legitime și a condamnat încercările Occidentului de a intercepta petrolierele, calificându-le drept ilegale și comparabile cu acte de piraterie.

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