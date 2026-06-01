Operațiune în Atlantic: Franța și Marea Britanie au interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei

Franța și Marea Britanie au participat la interceptarea unui petrolier rusesc aflat sub sancțiuni internaționale în Oceanul Atlantic, a anunțat luni președintele francez Emmanuel Macron.

Nava, denumită Tagor, era suspectată că naviga sub un pavilion fals, relatează The Independent. Operațiunea a fost desfășurată de marina franceză în apele internaționale, cu sprijinul mai multor parteneri, inclusiv al Regatului Unit.

Macron a publicat imagini care surprind momentul în care militari francezi urcă la bordul petrolierului.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Suspiciuni privind identitatea navei

Autoritatea Maritimă a Atlanticului din Franța a precizat că intervenția a avut loc la peste 400 de mile marine vest de peninsula Bretania.

Potrivit autorităților, petrolierul venea din portul rus Murmansk și era suspectat că arbora un pavilion care nu corespundea situației sale reale.

Echipa de control a verificat documentele aflate la bord. În urma inspecției, suspiciunile privind neregulile legate de pavilion au fost confirmate.

Autoritățile franceze au anunțat că nava a fost redirecționată în conformitate cu legislația internațională și la solicitarea procurorilor.

Macron: Navele sancționate finanțează războiul din Ucraina

Liderul de la Paris a declarat că astfel de operațiuni sunt necesare pentru aplicarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Macron a afirmat că navele implicate în transportul petrolului rusesc contribuie la finanțarea războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.

Președintele francez a susținut, de asemenea, că vasele care nu respectă regulile de navigație reprezintă un risc atât pentru siguranța maritimă, cât și pentru mediu.

Occidentul vizează „flota fantomă” a Rusiei

Franța și Marea Britanie și-au intensificat în ultimii ani măsurile împotriva așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia pentru exportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale.

La începutul acestui an, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că forțele speciale britanice vor putea opri și inspecta nave suspectate că transportă petrol rusesc prin apele Regatului Unit.

Cu toate acestea, datele din industria maritimă arată că zeci de nave aflate sub sancțiuni continuă să tranziteze zona, fără ca marina britanică să fi confiscat până acum vreuna dintre ele.