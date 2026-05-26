Franța pregătește o nouă doctrină nucleară europeană împotriva Rusiei

Inițiativa vine pe fondul amenințărilor tot mai agresive formulate de Vladimir Putin și al dorinței Europei de a reduce dependența militară față de Statele Unite.

Discursul liderului francez a fost susținut la baza militară Île Longue, principalul centru nuclear naval al Franței, unde Macron a transmis un mesaj ferm privind consolidarea capacității europene de descurajare nucleară, scrie The Telegraph.

Potrivit acestuia, Europa trebuie să devină suficient de puternică pentru a preveni orice posibil atac rusesc.

Descurajare nucleară europeană: Franța și Marea Britanie își coordonează forțele

Planul privind descurajarea nucleară europeană presupune o colaborare mai strânsă între Franța și Marea Britanie, singurele două state europene care dețin arme nucleare.

Cele două țări vor coordona activitatea submarinelor nucleare și a avioanelor capabile să transporte focoase nucleare tactice.

Conform strategiei anunțate, submarinele nucleare franceze și britanice vor menține permanent capacități operative pe mare, în timp ce avioanele franceze Rafale vor participa la exerciții comune și vor fi relocate periodic în baze militare ale aliaților europeni.

Mai multe state europene, printre care Polonia, Germania și Olanda, și-au exprimat disponibilitatea de a susține inițiativa lansată de Paris. Obiectivul principal este construirea unei umbrele nucleare europene capabile să descurajeze eventuale acțiuni militare ale Rusiei.

Reînarmarea continentului

Noua strategie de descurajare nucleară europeană are rolul de a compensa inferioritatea militară convențională a Europei în raport cu Rusia. Liderii europeni consideră că această abordare ar putea oferi timp suplimentar pentru accelerarea programelor de înarmare și modernizare militară.

Franța a anunțat și măsuri suplimentare privind modernizarea arsenalului său nuclear. Parisul nu va mai comunica public numărul exact al focoaselor nucleare și nici poziționarea sistemelor capabile să transporte arme nucleare.

În prezent, Franța deține aproximativ 290 de arme nucleare, iar Marea Britanie aproximativ 225.

Aceste cifre rămân însă semnificativ mai mici comparativ cu arsenalele Rusiei și Statelor Unite, care dețin peste 5.000 de focoase nucleare fiecare.