Una dintre destinațiile turistice preferate ale românilor este „în pragul dezastrului” din cauza suprapopulării

Una dintre destinațiile turistice populare este „în pragul dezastrului” din cauza suprapopulării. Este vorba despre Insulele Canare care este vizitată anual și de numeroși români. Pe lângă problemele cunoscute provocate de supraturism, insulele se confruntă și cu eroziunea costieră.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hugo Amaral/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
26 mai 2026, 19:54, Social
Litoralul Insulelor Canare este „în pragul dezastrului”, deoarece cinci localități sunt depășite de populație, potrivit Express. Localnicii se plâng de multă vreme de numărul uriaș de turiști care provocat probleme economice deoarece chiriile au crescut foarte mult.

De asemenea, localnicii susțin că regulile învechite permit speculanților să cumpere terenuri pentru hoteluri și apartamente de vacanță, plătind impozite minime. Mai nou, localnicii au o altă nemulțumire față de turiști. Insulele se confruntă cu eroziunea costieră într-un ritm uimitor, iar activiștii spun că litoralul este în pragul dezastrului din cauza turismului excesiv.

În pragul dezastrului: patru kilometri de coastă se pierd anual

Potrivit unui raport al SOS Costas Canarias, în fiecare an se pierd aproximativ patru kilometri de coastă. Anne Striewe, directoarea fundației, spune că pe acest teren „pierdut” se construiesc hoteluri, blocuri de apartamente, ansambluri rezidențiale și porturi de agrement.

Organizația avertizează că, pe insulele arhipelagului spaniol, aproximativ 18% din terenul aflat în primii 500 de metri de la mare a fost deja ocupat. În afara ariilor naturale protejate, acest procent crește vertiginos: depășește 40% pe mai multe insule și porțiuni de coastă, atingând un vârf de 43% în Lanzarote și Gran Canaria.

În pragul dezastrului:20% din spațiul locuibil din Insulele Canare este dedicat turismului

Aproape 20% din spațiul locuibil din Insulele Canare este dedicat turismului – comparativ cu aproximativ 4% pe continentul spaniol. Cinci localități din Insulele Canare au mai multe locuri de cazare turistică decât rezidenți permanenți: Yaiza (Lanzarote), Pájara (Fuerteventura), Mogán (Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) și Adeje (Tenerife).

Striewe avertizează că, pe lângă unitățile de cazare, există o multitudine de elemente de infrastructură turistică, cum ar fi drumuri de acces, terenuri de golf și instalații de desalinizare, care nu apar în statistici.

Insulele, în pericol de inundații

Localnicii cer de urgență măsuri de protecție pentru habitatele naturale ale insulelor. Noile construcții nu doar că distrug litoralul, dar nu sunt sustenabile, deoarece autoritățile locale sunt depășite la capitolele furnizare apă și salubrizare.

Mai grav, pierderea litoralului crește foarte mult riscul de inundații. Aproximativ 80.000 de locuitori sunt expuși riscului de inundații costiere.

