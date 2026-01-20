Prima pagină » Știri externe » Avertisment sanitar privitor la o destinație turistică populară pentru români: expun oamenii la un pericol inacceptabil

Un avertisment sanitar vizează o destinație turistică populară, inclusiv pentru români. Este vorba despre Insulele Canare despre care experții susțin că are pericole „inacceptabile” pentru sănătatea oamenilor. Problema are legătură cu apele uzate și este veche de mai mulți ani.
Petru Mazilu
20 ian. 2026

Avertismentul sanitar vizează plajele poluate de pe Insulele Canare, potrivit Express. Asociația Prietenilor Naturii din Tenerife (ATAN) avertizează asupra pericolului. UE condamnă deversările, plajele sunt închise din cauza poluării, iar mii de vizitatori vor continua să își pună sănătatea în pericol și în 2026, se arată în comunicatul asociației. ATAN susține că Tenerife expune locuitorii și turiștii la un pericol inacceptabil pentru sănătate de ani de zile.

Recenta hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind nerespectarea Directivei privind apele uzate urbane evidențiază 12 puncte critice în Tenerife din cauza lipsei de echipamente de colectoare, tratare și control al deversărilor în mare.

UE evaluează situația din 2020 și nu a impus încă o amendă. Totuși, Comisia a avertizat că poate impune sancțiuni dacă situația nu este corectată urgent.

În cursul anului 2025, plaje emblematice, precum Playa Jardin, au fost închise din cauza contaminării cu materii fecale. În zonă au fost găsite E. coli mult peste limite, fisuri în conductele de evacuare și deficiențe în salubrizarea locală. În zona contaminată nu au fost montate semne de avertizare în mai multe limbi, așa cum era normal.

Avertismentul reluat în 2026

La începutul anului 2026, furtunile și ploile abundente au readus problema în prim-plan. Conductele și deversoarele au refulat, iar apele uzate au devenit vizibile în mai multe părți ale coastei din Tenerife. Acestea nu sunt incidente izolate, ci mai degrabă o problemă continuă, avertizează ecologiștii.

Conform statisticilor, peste 50% dintre punctele de deversare neautorizate din Canare sunt în Tenerife. Pe lista autorităților sunt 216 puncte neautorizate.

