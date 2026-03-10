Prima pagină » Știri externe » O perturbare afectează legătura submarină de energie electrică dintre Finlanda și Suedia

O perturbare afectează legătura submarină de energie electrică dintre Finlanda și Suedia

Un cablu submarin de energie electrică ce leagă Finlanda de Suedia a suferit marți o întrerupere neașteptată din cauza unei defecțiuni tehnice, însă nu au existat indicii de sabotaj, au declarat operatorii Fingrid și Svenska kraftnät.
O perturbare afectează legătura submarină de energie electrică dintre Finlanda și Suedia
Andrei Rachieru
10 mart. 2026, 10:44, Știri externe

Regiunea Mării Baltice se află în stare de alertă ridicată după o serie de avarii la cabluri electrice submarine, legături de telecomunicații și conducte de gaze, produse de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, incidente pentru care au fost puse pe seama sabotajului sau a accidentelor maritime, scrie Reuters.

Întreruperea de marți a interconectorului Fenno-Skan 2 pare să fi fost cauzată de o defecțiune la o substație, în timp ce secțiunea de cablu submarin nu a fost afectată, a declarat purtătorul de cuvânt al Fingrid, Jonne Jäppinen.

Și Svenska kraftnät din Suedia a precizat că întreruperea a fost provocată de defecțiuni tehnice și că în anchetă nu au fost implicate poliția sau alte agenții de aplicare a legii.

Potrivit unei declarații de reglementare publicate de Svenska kraftnät pe platforma de mesagerie Nord Pool, întreruperea liniei electrice de 800 de megawați (MW) era estimată să dureze aproximativ 18 ore.

„Evaluarea noastră este că Fenno-Skan va redeveni operațional în scurt timp”, a transmis compania suedeză într-o declarație pentru Reuters.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Patrick André de Hillerin: Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ce mâncau românii la micul-dejun în urmă cu 100 de ani. Ce consumau dimineața, în anii ’20, țăranii, muncitorii de la oraș și burghezii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor