O perturbare afectează legătura submarină de energie electrică dintre Finlanda și Suedia

Regiunea Mării Baltice se află în stare de alertă ridicată după o serie de avarii la cabluri electrice submarine, legături de telecomunicații și conducte de gaze, produse de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, incidente pentru care au fost puse pe seama sabotajului sau a accidentelor maritime, scrie Reuters.

Întreruperea de marți a interconectorului Fenno-Skan 2 pare să fi fost cauzată de o defecțiune la o substație, în timp ce secțiunea de cablu submarin nu a fost afectată, a declarat purtătorul de cuvânt al Fingrid, Jonne Jäppinen.

Și Svenska kraftnät din Suedia a precizat că întreruperea a fost provocată de defecțiuni tehnice și că în anchetă nu au fost implicate poliția sau alte agenții de aplicare a legii.

Potrivit unei declarații de reglementare publicate de Svenska kraftnät pe platforma de mesagerie Nord Pool, întreruperea liniei electrice de 800 de megawați (MW) era estimată să dureze aproximativ 18 ore.

„Evaluarea noastră este că Fenno-Skan va redeveni operațional în scurt timp”, a transmis compania suedeză într-o declarație pentru Reuters.