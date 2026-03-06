Prima pagină » Știrile zilei » Rusia avertizează Finlanda: Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare

Rusia avertizează Finlanda: Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare

Kremlinul a reacționat la anunțul Finlandei privind ridicare interdicției privind staționarea armelor nucleare pe teritoriul său. Dmitri Peskov a declarat că măsura ar escalada tensiunile în Europa și ar reprezenta o amenințare pentru Rusia.
Rusia avertizează Finlanda: Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 13:16, Știri externe

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că intenția Finlandei de a permite staționarea armelor nucleare pe teritoriul său ar duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european.

„Aceasta este o declarație care duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european. Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze”, a declarat Peskov vineri, potrivit Reuters

În plus, Peskov a precizat că o astfel de măsură reprezintă o amenințare la adresa Moscovei. „Adevărul este că, prin desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Și dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare”, susține purtătorul de cuvânt. 

Declarația vine după ce Finlanda a anunțat joi că intenționează să ridice o interdicție veche privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său.

Potrivit legislației finlandeze., este interzis  importul, deținerea, fabricarea și detonarea explozivilor nucleari. 

Legat de aceasta inițiativă, ministrul Apărării de la Helsinki a punctat: „Legislația nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”. 

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai ieftină prăjitură de post. Rețeta simplă cu gem și nucă de la Gina Bradea
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor