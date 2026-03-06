Rusia avertizează Finlanda: Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că intenția Finlandei de a permite staționarea armelor nucleare pe teritoriul său ar duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european.

„Aceasta este o declarație care duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european. Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze”, a declarat Peskov vineri, potrivit Reuters.

În plus, Peskov a precizat că o astfel de măsură reprezintă o amenințare la adresa Moscovei. „Adevărul este că, prin desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Și dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare”, susține purtătorul de cuvânt.

Declarația vine după ce Finlanda a anunțat joi că intenționează să ridice o interdicție veche privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său.

Potrivit legislației finlandeze., este interzis importul, deținerea, fabricarea și detonarea explozivilor nucleari.

Legat de aceasta inițiativă, ministrul Apărării de la Helsinki a punctat: „Legislația nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”.