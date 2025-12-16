Finlanda avertizează că Rusia va muta forțele militare către flancul estic al NATO dacă se ajunge la un acord privind Ucraina

Rusia își va disloca forțele militare către flancul estic al NATO în cazul în care se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, a avertizat premierul Finlandei, Petteri Orpo, care vrea ca Uniunea Europeană să aloce mai multe fonduri pentru apărare statelor aflate în prima linie.

Summit al flancului estic, organizat la Helsinki

Orpo va găzdui marți, la Helsinki, primul summit al flancului estic, la care participă opt țări care au graniță terestră sau maritimă cu Rusia și Belarus.

Întâlnirea îi reunește pe liderii din Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria și România.

Aceștia vor da startul demersurilor privind dezvoltarea unor capabilități de apărare pentru care vor solicita finanțare din partea Uniunii Europene.

Președintele României, Nicușor Dan, participă la acest summit.

Petteri Orpo a îndemnat restul Uniunii Europene să dea dovadă de solidaritate față de țările de pe flancul estic, care își cresc semnificativ cheltuielile pentru apărare.

„Rusia va rămâne o amenințare”

„Știm că, atunci când va fi pace în Ucraina, Rusia va rămâne o amenințare. Este evident că își vor muta forțele militare aproape de granița noastră și de granița baltică. Este clar că avem nevoie de sprijin financiar”, a declarat Orpo pentru Financial Times.

Orpo a spus că este esențial ca Europa să fie pregătită să se apere pe măsură ce Statele Unite încep să se retragă treptat de pe continent. „Știm că SUA își vor reduce sprijinul și implicarea în apărarea Europei, deoarece au multe alte preocupări de securitate”.

El a precizat că statele de pe flancul estic sunt interesate nu doar de cele 1,5 miliarde de euro neutilizate din fonduri europene pentru proiecte militare, ci și de o mare parte din cele aproximativ 130 de miliarde de euro pe care UE intenționează să le aloce apărării în următorul cadru bugetar.