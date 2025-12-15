Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda: „Diaspora Românească este o carte de vizită pentru noi”

Președintele Nicușor Dan a avut luni o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Republica Finlanda, pentru a discuta despre legătura comunității cu România și modul în care experiența lor poate fi valorificată.

„Este o onoare să fiu cu dumneavoastră aici. Mulțumesc că v-ați făcut timp. În primul rând, mulțumesc pentru ce faceți, pentru că Diaspora Românească e o carte de vizită pentru noi”, a declarat Nicușor Dan.

El a declarat că rolul românilor care s-au integrat în societățile gazdă este foarte important. Multe dintre acestea mult mai competitive decât România, a spus președintele.

„În Finlandia n-am fost, dar în alte țări am fost și acolo mi s-a spus: dacă e să lucrez cu o firmă de români, e bine”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a mulțumit asociațiilor și bisericilor românești care susțin comunitatea și a anunțat că este extrem de importantă colaborarea dintre diaspora și instituțiile românești.

„Cred că este important și întrebarea fundamentală este cum reușim să colaborăm, cum reușim să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveți să fie folosite de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteți să folosiți mai bine instituțiile, instrumentele statului român. Aici este o discuție pe care cred că o să mai avem până când reușim să construim o interfață mai potrivită și sunt deschis la orice fel de idei”, a afirmat Nicușor Dan.

El a menționat ideea unui portal care să conecteze toate comunitățile românești din străinătate și reprezentanții acestora, pentru a facilita colaborarea.

„Ne gândeam să facem și probabil că o să facem un fel de portal al tuturor comunităților și al reprezentanților ei, astfel încât să reușim să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri și care poate au aceleași preocupări, aceleași nevoi, aceleași dorințe”, a mai spus președintele.

În discursul său, Nicușor Dan a spus că este optimist și are încredere în viitorul României, menționând, totodată, progresul societății românești în ultimii 20 de ani.

„Dacă privim pe termen scurt, vedem oscilații mari și popor latin emoțional, de la agonie la extaz, distanța e scurtă. Dacă privim însă pe termene mai lungi, în România și dacă privim în comparație cu vecinii de ai noștri, vedem un progres și vedem o maturizare a societății care nu poate să ducă decât înainte. Vreau să vă transmit optimismul meu și dorința de a lucra împreună pentru binele acestei țări. Mulțumesc!”