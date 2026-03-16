„Nu e în cea mai bună formă”. Grindeanu, declarații tranșante despre coaliție

Întrebat dacă mai există o coaliție de guvernare funcțională în acest moment, Sorin Grindeanu a răspuns fără echivoc: „Nu e în cea mai bună formă”.

Liderul PSD a precizat că nu știa că partenerii se reunesc separat. PSD anunțase încă din decembrie o consultare internă după adoptarea bugetului.

PSD nu renunță la amendamente

Referitor la amendamentele depuse fără acordul coaliției, Grindeanu a spus că PSD a insistat în repetate rânduri și nu va ceda.

„Sunt lucruri pe care refuz să le negociez”, a declarat Grindeanu. A menționat expres indemnizațiile copiilor cu dizabilități, pensiile și CASS pentru mame, veterani de război și deținuți politici.

Întrebat dacă va negocia cu AUR, SOS sau POT pentru voturi, Grindeanu a răspuns că PSD nu va face acest lucru.

„Dacă intri într-o negociere, ți se cere altceva la schimb”, a explicat el. A adăugat că rămâne convins că Parlamentul va vota amendamentele.

Bolojan, în vizorul PSD

Referitor la poziția față de premierul Bolojan, Grindeanu a evitat să se pronunțe personal. A confirmat însă că la Consiliul Politic Național nu a întâlnit niciun lider care să-l apere pe primul ministru.

„Ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie și de voturile PSD”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare dacă amendamentele nu trec, Grindeanu a spus că decizia va fi luată după consultarea celor 5.000 de colegi. Va urma o analiză a activității miniștrilor PSD și a întregului guvern.

PNL și scenariul anticipatelor

Întrebat, de asemenea, dacă l-ar surprinde o decizie a PNL de a ieși de la guvernare, Grindeanu a răspuns că nu îl mai surprinde nimic în această perioadă. A adăugat că, dacă PNL iese și partidele refuză alianțele cu AUR, România se îndreaptă spre alegeri anticipate.

Referitor la întrebarea privind funcționarea coaliției în forma actuală, Grindeanu a spus că scenariul continuării pare cu șanse tot mai reduse.

„Haideți să trecem în această săptămână de votul pe buget. Să vedem cum va arăta bugetul”, a declarat acesta.

PSD nu aruncă bugetul în aer

Întrebat dacă PSD intenționează să blocheze bugetul, Grindeanu a respins această variantă. A subliniat că este vorba de 1,1 miliarde – aproximativ 0,3% din PIB – pentru pachetul de solidaritate destinat românilor vulnerabili.

„Găsești soluții. În momentul în care nu găsești soluții, înseamnă că nu mai vrei să fii partener cu partidul social-democrat”, a spus el.