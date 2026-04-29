Vicepremierul Tanczos Barna, declarație surprinzătoare: „Există șanse teoretice să rămână coaliția de patru după moțiunea de cenzură”

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă, miercuri seara, că există „șanse teoretice” pentru menținerea coaliției de patru, după votul moțiunii de cenzură de marți. Exclude categoric participarea UDMR într-un guvern minoritar susținut în orice formă de AUR.

Întrebat dacă UDMR ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar, Tanczos Barna a răspuns că varianta este posibilă, dar cu o condiție fermă. „Este inacceptabil pentru noi să facem parte dintr-un guvern minoritar care să aibă în orice formă susținere din partea AUR”.

Tanczos Barna: „Șanse teoretice” pentru coaliția de patru

Referitor la întrebarea dacă mai există șanse pentru actualul format de guvernare, Tanczos Barna a răspuns că nu exclude această variantă.

„Există în continuare șanse teoretice pentru a rămâne în această coaliție de patru. Există acum și varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare după ce avem rezultatul votului”, a declarat el.

Negocierile, după marți

Întrebat despre discuțiile din culise, vicepremierul a precizat că nu a participat la nicio negociere. A participat doar la activitățile de la Ministerul Agriculturii. A subliniat că după votul de marți vor urma runde de consultări între partide pentru configurarea unei noi majorități.