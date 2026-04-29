Vicepremierul Tanczos Barna, declarație surprinzătoare: „Există șanse teoretice să rămână coaliția de patru după moțiunea de cenzură”

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna spune că sunt șanse teoretice pentru menținerea coaliției „de patru”. Condiția pentru un guvern minoritar: nicio susținere din partea AUR.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andreea Tobias
29 apr. 2026, 20:21, Politic

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă, miercuri seara, că există „șanse teoretice” pentru menținerea coaliției de patru, după votul moțiunii de cenzură de marți. Exclude categoric participarea UDMR într-un guvern minoritar susținut în orice formă de AUR.

Întrebat dacă UDMR ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar, Tanczos Barna a răspuns că varianta este posibilă, dar cu o condiție fermă. „Este inacceptabil pentru noi să facem parte dintr-un guvern minoritar care să aibă în orice formă susținere din partea AUR”.

Tanczos Barna: „Șanse teoretice” pentru coaliția de patru

Referitor la întrebarea dacă mai există șanse pentru actualul format de guvernare, Tanczos Barna a răspuns că nu exclude această variantă.

„Există în continuare șanse teoretice pentru a rămâne în această coaliție de patru. Există acum și varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare după ce avem rezultatul votului”, a declarat el.

Negocierile, după marți

Întrebat despre discuțiile din culise, vicepremierul a precizat că nu a participat la nicio negociere. A participat doar la activitățile de la Ministerul Agriculturii. A subliniat că după votul de marți vor urma runde de consultări între partide pentru configurarea unei noi majorități.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Bolojan și USR se grăbesc să facă numiri în funcții înainte de scoaterea de la guvernare. Ce hotărâri au pregătit pe ultima sută de metri
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
Libertatea
Trucurile care te ajută să fierbi mai repede găina de țară. Cum obții carne fragedă?
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor