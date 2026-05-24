Tánczos Barna: Nu ne mai permitem salarii la stat peste cele din privat. „Nu există altă cale”

„Nu cred că există altă cale decât această abordare ponderată și responsabilă în tot ce înseamnă cheltuieri publice”, a declarat duminică vicepremierul, într-o intervenție la Digi24.

Barna spune că, dincolo de diferențele de stil dintre viitorul șef al Guvernului și actuala conducere, va trebui păstrată direcția economică.

„Nu sunt doi premieri cu același stil de conducere. Dar programul în general, liniile, firele roșii, programul pe care trebuie să-l urmeze România pentru reducerea deficitului până la finalul anului, va fi același”, a afirmat oficialul.

Barna: Statul „nu își mai permite” majorări și sporuri

Vicepremierul României, ministru interimar al Agriculturii, susține că România are probleme structurale legate de productivitate și de diferențele dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat.

„România are o problemă structurală în ceea ce privește eficiența muncii în productivitate. Avem o problemă în ceea ce privește raportul dintre administrația publică, salarizare și salarizare în mediul privat”, a spus Tánczos Barna.

El a explicat că aceste dezechilibre nu mai pot fi ignorate și a avertizat că statul „nu își mai permite” majorări salariale și sporuri fără limită.

„Trebuie o ponderare în tot ce înseamnă majorări salariale, sporuri, privilegii. Trebuie eliminate, pe cât posibil. O salarizare corectă, decentă pentru administrația publică, dar nu ne mai permitem ca administrația publică să fie tot timpul în fața privatului în ceea ce privește nivelul de salarizare”, a declarat vicepremierul.

„Salariile de la stat nu le mai pot depăși pe cele din privat”

Obiectivul ar trebui să fie reducerea diferenței dintre veniturile din sectorul public și cele din economia privată. „Trebuie să așteptăm să vină și sectorul privat din urmă și să ajungă din urmă sectorul public”, a explicat Barna.