Noul prim-ministru al Ungariei a acuzat fostul guvern condus de Viktor Orbán că a ascuns un deficit bugetar care ar fi depășit 8% din PIB în acest an – mai mult decât dublul obiectivului declarat.

Péter Magyar a declarat, potrivit Financial Times, că obiectivele de deficit public ale lui Orbán pentru 2026 – mai întâi 3,7% din PIB, apoi 5% – au o mică legătură cu cifrele constatate de guvernul său de la preluarea mandatului, acum șase săptămâni.

Oficialii lui Orbán s-au gândit la un deficit de 6,8%, a spus Magyar, în timp ce noile audituri au arătat că deficitul ar fi depășit 8% fără un acord recent care să deblocheze fondurile UE înghețate. „I-au mințit pe maghiari”, a spus Magyar într-un videoclip pe Facebook.

„Cifrele deficitului bugetar pe care guvernul Orbán le-a revendicat public, cele conținute în documentele oficiale și ceea ce vedem acum nu seamănă deloc între ele.” Ungurii l-au înlăturat pe Orbán de la putere în aprilie, pe baza promisiunii de a combate corupția, de a restabili poziția Ungariei în UE și de a adopta în cele din urmă moneda euro, ale cărei reguli impun un deficit bugetar sub 3% din PIB.

De la preluarea mandatului, noul premier a implementat în grabă măsuri anticorupție și pro-UE, inclusiv aderarea la procuratura blocului comunitar și consolidarea instituțiilor interne anti-corupție.

Prezentarea finanțelor publice de către Magyar i-ar putea oferi, de asemenea, acoperire politică pentru a reduce sau a amâna promisiunile de cheltuieli pentru sănătate și educație.

Orbán a menținut o disciplină fiscală strictă în timpul unei mari părți a mandatului său de premier, dar s-a chinuit să recâștige controlul după pandemie.

Deficitul Ungariei s-a situat în jurul a 6-7% din PIB în ultimii ani, înainte ca biroul său de statistică să raporteze o scădere la 4,7% anul trecut. Ministrul de finanțe András Kármán a numit săptămâna trecută deficitul „cea mai dificilă provocare” pe traiectoria Ungariei către zona euro. El a declarat că va prezenta un buget modificat pentru 2026 până la sfârșitul lunii august.

Orbán, fostul său ministru de finanțe și biroul de statistică maghiar nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Piețele au salutat victoria alegerilor maghiare. Forintul a crescut cu aproximativ 15% față de euro în ultimul an, majoritatea câștigurilor venind din aprilie, în timp ce randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani ale Ungariei au scăzut sub cele ale Poloniei, o țară similară din regiune, și se află la o jumătate de punct procentual de cele ale Regatului Unit.

O monedă mai puternică și costurile de împrumut mai mici ar putea reduce presiunea asupra bugetului prin reducerea serviciului datoriei și a costurilor de import. Însă un deficit de peste 7% înseamnă că ambiția Ungariei de a adopta moneda euro va necesita ani de înăsprire fiscală.

Dávid Németh, economist la KBC Bank Ungaria, a declarat că se așteaptă la o traiectorie treptată către intrarea în sala de așteptare a monedei euro, ERM-II, deficitul scăzând sub 3% abia până la sfârșitul deceniului. „Prim-ministrul a confirmat că obiectivul de deficit de 5% al ​​guvernului anterior era nerealist”, a spus el. „Mă aștept la o reducere lentă și graduală, cifra urmând să scadă puțin sub 3% până în 2030.”