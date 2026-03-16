Deputat PNL: Amendamentele PSD la buget sunt pretexte pentru a da jos guvernul

Deputatul PNL Gabriel Andronache acuză PSD că folosește amendamentele depuse la proiectul bugetului de stat pe 2026 drept pretext pentru a rupe coaliția de guvernare și a provoca o criză politică.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
16 mart. 2026, 17:22, Politic

Gabriel Andronache a scris, într-o postare pe Facebook, că amendamentele depuse de social-democrați la buget ar avea ca scop blocarea reformelor promovate de premierul Ilie Bolojan.

„Amendamentele PSD la buget sunt doar pretexte pentru a rupe coaliția și a da jos guvernul. PSD nu e interesat de oameni, vrea doar să-și apere rețelele clientelare de reformele lui Ilie Bolojan. ”, a transmis deputatul liberal.

Potrivit acestuia, transformarea dezbaterii bugetului într-un conflict politic riscă să împingă România într-o nouă criză guvernamentală.

„PNL avertizează că transformarea dezbaterii bugetului într-un exercițiu politic riscă să împingă România spre o nouă criză politică, într-un moment în care economia are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea pentru stabilitatea guvernării aparține tuturor partidelor din Coaliție, iar deciziile importante trebuie luate împreună, nu prin presiuni publice sau conflicte politice.”, a mai scris Andronache.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a depus mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pentru 2026.

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Documentul care reaprinde scandalul repatrierii fiicei lui Ponta. Gândul publică o listă a Consulatului din Dubai trimisă în Ministerul de Externe, pe care apare numele Irinei Ponta. MAE susținea că nu există pe nicio listă. Iată lista!
Gandul
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
Libertatea
Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni! Doi cicloni mediteraneeni aduc precipitații și ninsori în mai multe zone
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor