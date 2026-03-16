Deputat PNL: Amendamentele PSD la buget sunt pretexte pentru a da jos guvernul

Gabriel Andronache a scris, într-o postare pe Facebook, că amendamentele depuse de social-democrați la buget ar avea ca scop blocarea reformelor promovate de premierul Ilie Bolojan.

„Amendamentele PSD la buget sunt doar pretexte pentru a rupe coaliția și a da jos guvernul. PSD nu e interesat de oameni, vrea doar să-și apere rețelele clientelare de reformele lui Ilie Bolojan. ”, a transmis deputatul liberal.

Potrivit acestuia, transformarea dezbaterii bugetului într-un conflict politic riscă să împingă România într-o nouă criză guvernamentală.

„PNL avertizează că transformarea dezbaterii bugetului într-un exercițiu politic riscă să împingă România spre o nouă criză politică, într-un moment în care economia are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea pentru stabilitatea guvernării aparține tuturor partidelor din Coaliție, iar deciziile importante trebuie luate împreună, nu prin presiuni publice sau conflicte politice.”, a mai scris Andronache.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a depus mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pentru 2026.