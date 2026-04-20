Prima pagină » Politic » Ciucu: Bugetul Capitalei pe 2026 a fost pus în dezbatere. Câți bani sunt alocați investițiilor

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat luni că bugetul Capitalei pentru 2026 a fost lansat în dezbatere. Conform acestuia, 32% din bani vor merge pentru investiții.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX
Cosmin Pirv
20 apr. 2026, 16:51, Politic

Bugetul pe 2026 al Primăriei municipiului București este în 2026 de 8,4 miliarde de lei, față de 5,7 miliarde, cât a fost anul trecut.

2,7 miliarde de lei, adică 32%, se vor duce către investiții, dublu față de anul trecut, când doar 0,96 miliarde lei au plecat spre proiecte, a transmis Primăria Capitalei.

„Pentru funcționare, anul acesta am propus 5,7 miliarde, adică 68% din total, versus 84% anul trecut- 4,9 miliarde lei”, arată primăria.

Ciprian Ciucu spune că își dorește ca în următorii ani să se ajungă la circa 50% din buget pentru dezvolatare.

„Dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale:
-în STB, companie din subordina Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficiență și
-în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producție foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să contiunuăm investițiile în rețeau de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din rețeau de distribuție)”, scrie pe Facebook primarul general.

El spune că, dacă ar fi scoase „din ecuație subvențiile, am avea deja 50% din buget pentru investiții”.

De asemenea, o dezbatere publică în care bugetul va fi detaliat va avea loc joi, 30 aprilie, de la ora 12.00, în Sala de Consiliu a Primăriei.

Recomandarea video

