Claudiu Năsui: Legea salarizării e menită să crească din nou cheltuielile / Eu cred că unele salarii la stat ar trebui să scadă

Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei dă de înțeles că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care e jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public.
FOTO: MEDIAFAX
Laura Buciu
26 mai 2026, 12:59, Politic
Claudiu Năsui se arată rezervat față de legea salarizării.

„Aș spune că proiectul nu este neapărat nou, în sensul că noi am mai avut, am tot avut de-a lungul timpului legi ale salarizării unitare, au fost și pe vremea domnului Dragnea, apoi au mai fost multe modificări. Acum, noi nu facem această „între ghilimele” schimbare, modificare legislativă pentru că e nevoie, ci pentru că avem acest jalon, clasa politică a promis niște lucruri, nu le-a făcut în timp util, au tot întârziat și acum este totuși în grabă pe ultima sută făcută o lege care, dacă mă întrebați pe mine, cu siguranță și vom vedea, adică sper să nu am dreptate, va avea foarte multe modificări după aceea”, a spus Năsui la RFI.

Năsui crede că salariile la stat ar trebui să scadă

Fostul ministru al Economiei consideră că unele salarii de la stat ar trebui să scadă.

„Eu cred că ar trebui să scadă, eu cred că trebuiau să scadă aceste salarii la stat, ele nu au scăzut. Ce s-a întâmplat chiar și în guvernarea domnului Bolojan este că au scăzut unele, au crescut altele și per total ele au crescut și dacă ne uităm la cheltuielile totale în statul român pe anul 2026, bugetul făcut de același Guvern Bolojan, avem cheltuieli mai mari cu 55 de miliarde de lei, asta în condițiile în care avem o creștere economică zero (…). Deci pe o economie cu creștere zero pe care ai crescut taxele vii acum cu o lege care este menită să crească din nou cheltuielile și în general tot timpul pentru aceiași, pentru cei care sunt mai apropiați de politică, aceiași care primesc în general privilegii și practic, e o consfințire a eternului principiu de cine împarte parte-și face”.

„Cureaua e strânsă doar în privat”

Claudiu Năsui crede că „anvelopa totală a salariilor de la stat nu trebuia să crească, nu într-un an în care s-a spus că o să strângem cureaua, în care au crescut taxele și în care deocamdată cureaua e strânsă numai în sectorul privat. La stat nu a fost strânsă, pe cifre, încă nici o curea”.

