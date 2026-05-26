Oana Țoiu, înainte de Consiliul Afaceri Generale: Avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale

„Seara trecută ne-am întâlnit în cadrul grupului „Prietenii Coeziunii”, astfel că 16 state membre au o propunere comună pe care am transmis-o Comisiei Europene și pe care o vom discuta și astăzi, cu privire la cadrul financiar multianual. Propunerile noastre sunt foarte clare: credem cu tărie că avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale, credem că Europa trebuie să fie mai puternică pe plan intern și mai puternică în afara granițelor”, a afirmat Oana Țoiu înaintea Consiliului Afaceri Generale.

Coeziunea și agricultura, politicile resimțite de cetățeni

Șefa diplomației române a evidențiat importanța menținerii unor finanțări consistente pentru politica agricolă comună și pentru politica de coeziune, subliniind că acestea sunt investițiile pe care cetățenii le simt cel mai mult.

„Trebuie să rămânem puternici în ceea ce privește nucleul tratatelor și, prin urmare, o alocare financiară suficientă pentru sectorul agricol, desigur pentru politica de coeziune este absolut esențială. Acestea reprezintă, de asemenea, coloana vertebrală a dezvoltării economice, a incluziunii și, totodată, sunt politicile Uniunii Europene care sunt cel mai bine resimțite și văzute de către cetățeni”, explică ministra Țoiu.

În ceea ce privește competitivitatea europeană, Oana Țoiu a transmis că statele din grup susțin și o integrare a IMM-urilor în alocările bugetare pentru a le crește șanse de a deveni actori competitivi.

„Avem și un mesaj comun cu privire la faptul că viitorul cadru trebuie să includă IMM-urile; trebuie să le permitem să fie competitive, să se dezvolte și să devină competitori globali”, declara Țoiu.

Mai puțini bani pentru crize, mai mulți pentru investiții

Ministra a mai spus că soluția în fața crizelor trebuie să fie investițiile, nu creșterea bugetul pentru reacțiile la crize.

„Recunoaștem că există un număr tot mai mare de crize, însă cel mai bun mod de a gestiona crizele ca Uniune este să avem investițiile adecvate pentru a ne proteja; prin urmare, susținem colectiv reducerea alocării bugetare pentru răspunsul la crize, pentru a putea avea o alocare mai puternică pe partea de investiții”, a mai spus ministra.

Declarațiile vin după ce România, alături de alte 15 state a adoptat Declarația comună privind Cadrul financiar multianual 2028-2034.