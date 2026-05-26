Prima pagină » Știrile zilei » Oana Țoiu, înainte de Consiliul Afaceri Generale: Avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale

Oana Țoiu, înainte de Consiliul Afaceri Generale: Avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat marți că grupul „Prietenii Coeziunii” dorește un buget multianual mai puternic, însă solicită o reducere a fondurilor pentru crize în favoare politicilor de investiții.
Oana Țoiu, înainte de Consiliul Afaceri Generale: Avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 mai 2026, 12:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Seara trecută ne-am întâlnit în cadrul grupului „Prietenii Coeziunii”, astfel că 16 state membre au o propunere comună pe care am transmis-o Comisiei Europene și pe care o vom discuta și astăzi, cu privire la cadrul financiar multianual. Propunerile noastre sunt foarte clare: credem cu tărie că avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale, credem că Europa trebuie să fie mai puternică pe plan intern și mai puternică în afara granițelor”, a afirmat Oana Țoiu înaintea Consiliului Afaceri Generale. 

Coeziunea și agricultura, politicile resimțite de cetățeni

Șefa diplomației române a evidențiat importanța menținerii unor finanțări consistente pentru politica agricolă comună și pentru politica de coeziune, subliniind că acestea sunt investițiile pe care cetățenii le simt cel mai mult. 

„Trebuie să rămânem puternici în ceea ce privește nucleul tratatelor și, prin urmare, o alocare financiară suficientă pentru sectorul agricol, desigur pentru politica de coeziune este absolut esențială. Acestea reprezintă, de asemenea, coloana vertebrală a dezvoltării economice, a incluziunii și, totodată, sunt politicile Uniunii Europene care sunt cel mai bine resimțite și văzute de către cetățeni”, explică ministra Țoiu. 

În ceea ce privește competitivitatea europeană, Oana Țoiu a transmis că statele din grup susțin și o integrare a IMM-urilor în alocările bugetare pentru a le crește șanse de a deveni actori competitivi. 

„Avem și un mesaj comun cu privire la faptul că viitorul cadru trebuie să includă IMM-urile; trebuie să le permitem să fie competitive, să se dezvolte și să devină competitori globali”, declara Țoiu. 

Mai puțini bani pentru crize, mai mulți pentru investiții

Ministra a mai spus că soluția în fața crizelor trebuie să fie investițiile, nu creșterea bugetul pentru reacțiile la crize. 

„Recunoaștem că există un număr tot mai mare de crize, însă cel mai bun mod de a gestiona crizele ca Uniune este să avem investițiile adecvate pentru a ne proteja; prin urmare, susținem colectiv reducerea alocării bugetare pentru răspunsul la crize, pentru a putea avea o alocare mai puternică pe partea de investiții”, a mai spus ministra. 

Declarațiile vin după ce România, alături de alte 15 state a adoptat Declarația comună privind Cadrul financiar multianual 2028-2034. 

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
Gandul
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Libertatea
Mărturiile ȘOCANTE ale Doinei Pană, după ce a aflat că a fost otrăvită cu mercur. Cine i-ar fi vrut răul? Fostul Ministru: „Nu mi s-a pus o singură doză. A fost ceva programat”
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia