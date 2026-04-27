Ministrul de Externe: Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne esențial pentru siguranța noastră

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne esențial pentru siguranța noastră, iar discuția de astăzi cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA a reconfirmat acest lucru”, a transmis Oana Țoiu luni.

Oana Țoiu a precizat că întâlnirea a vizat în special securitatea regională și contextul generat de războiul din Ucraina, subliniind importanța prezenței militare americane în România.

„Am abordat teme foarte importante pentru securitatea României, de la importanța prezenței militare americane în țară pentru consolidarea Flancului Estic, până la necesitatea unei cooperări strânse în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus aceasta.

Ministrul a mai declarat că a prezentat oficialului american incidentul cu drona rusească care în urmă cu două zile a avariat o gospodărie în Galați.

„I-am prezentat oficialului american detaliile celui mai recent incident de încălcare a spațiului nostru aerian de către o dronă rusească. Este un fapt fără precedent pentru că fragmentele au căzut într-o zonă locuită, fiind necesară intervenția specialiștilor noștri pentru detonarea încărcăturii explozibile”, a spus Țoiu.

În plan economic, Oana Țoiu a afirmat că discuțiile au vizat și extinderea cooperării bilaterale.

„Am discutat despre accelerarea investițiilor comune și despre creșterea economiilor noastre, inclusiv prin industria de apărare unde potențialul de dezvoltare a cooperării industriale este semnificativ”, a transmis oficialul.

Aceasta a subliniat că România rămâne un aliat activ în cadrul NATO.

„România rămâne un aliat de încredere, responsabil și activ în îndeplinirea obiectivelor NATO”, a încheiat Oana Țoiu.