Sebastian Burduja: Voi vota pentru susținerea lui Ilie Bolojan

„Ca președinte al PNL București, dar mai ales ca cetățean care crede în democrație, voi vota astăzi în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Nu pentru că îl cunosc de 15 ani, nu pentru că am intrat în PNL datorită lui în 2019, nu pentru că îi sunt consilier onorific”, a scris pe Facebook Sebastian Burduja.

Acesta susține că singurul îndreptățit să propună un premier liberal este Partidul Național Liberal: „Altfel, ne putem trezi mâine că ni se impun din afară miniștri, parlamentari și primari. Asta nu e democrație”.

„E timpul unui moment zero în PNL: asumarea direcției liberal-conservatoare, prin noi înșine, și separarea apelor. România are nevoie de guvern, dar nu în orice condiții”, adaugă Burduja.

El mai spus că dacă „crizatorii” care au dărâmat guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluția sunt anticipatele: „Am încredere în români și în dreapta lor judecată. Politica înseamnă să facem compromisuri, nu să ne compromitem”.

Biroul Politic Național al PNL a fost convocat la ora 17.00 de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Desemnarea lui Veștea a provocat tensiuni în PNL. Ilie Bolojan a declarat că decizia președintelui a fost luată fără consultarea conducerii partidului și a calificat-o drept „un act ostil” și „o încercare de rupere a PNL”.