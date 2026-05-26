Declarație comună privind Cadrul financiar multianual 2028-2034 a Prietenilor Coeziunii

Cadrul financiar multianual (CFM) 2028-2034 este instrumentul strategic pentru atingerea obiectivelor noastre comune și a viziunii ambițioase asupra viitorului UE. Grupul Prietenii Coeziunii este format din Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Maltei, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Spania.

Potrivit unui comunicat de presă transmis luni seară de MAE, o Europă mai competitivă, mai prosperă, mai puternică și mai sigură necesită finanțare suficientă pentru a se ridica la nivelul ambiției noastre politice, adaptată la noua realitate geopolitică.

„Următorul CFM trebuie să continue să asigure resurse suficiente pentru politică tradițională care să decurg din obligațiile în tratate, cum ar fi Politica de coeziune, Politica agricolă (PAC) și Politica comună în domeniul pescuitului (PCP), care joacă un rol fundamental în promovarea zonei de convergență, a creșterii economice și a securității alimentare. competitivității UE, a tranziției climatice și digitale, a securității și apărării, a productivități și a ovării, precum și să asigure o bază solidă pentru o piață unică completă. De asemenea, trebuie să răspundă noilor provocări, cum ar fi riscurile de securitate, perturbările comerțului mondial, tranziția și securitatea energetică, migrația, reflectând situația geopolitică. Prin urmare, volumul CFM, așa cum este propus de Comisie, este baza discuției privind modul în care se pot aborda eficient nevoile financiare ale Uniunii”, se arată în comunicat.

Ministerul de Externe mai precizează că în propunerea Comisiei, Politica de coeziune, PAC și PCP sunt singurele politice care se confruntă cu reduceri în termeni reali, în ciuda creșterii generale a volumului noului CFM. Aceste politici contribuie semnificativ la obiectivele cheie ale UE, iar obiectivele lor bazate pe Tratate rămân pe deplin relevante. Politica de coeziune și PAC sunt cele mai vizibile politici ale UE pentru cetățenii Uniunii.

MAE solicită o creștere a alocărilor statelor membre

Ministerul Afacerilor Externe solicită o creștere a alocărilor statelor membre în cadrul Capitolului 1 pentru politicile tradiționale.

„Programarea acestor alocări, în special la începutul perioadei de programare și la evaluarea intermediară, ar trebui să rămână principiu în întregime în responsabilitatea statului. Mecanismul de coordonare nu trebuie să aibă impact asupra prerogativelor de programare ale statelor. locale”, se precizează în comunicatul de presă.

Rezervă propusă de 10% pentru criză ar trebui redusă

Conform oficialilor MAE, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor UE în cadrul gestiunii partajate, sunt esențiale condiții de implementare realiste și favorabile pentru a sprijini investițiile pe termen lung și o calitate ridicată a cheltuielilor.

„Acest lucru necesită menținerea regulilor N+3 pentru dezangajări, pentru formularea creditelor de angajament și de plată, precum și rate adecvate de pre-finanțare și cofinanțare UE pentru măsurile PAC și PCP, Politica de Coeziune, inclusiv investițiile din Fondul de Coeziune și fondurile de Afaceri Interne. ale UE în acest scop: rezerva propusă de 10% pentru criză ar trebui redusă reprogramarea lor în cursul Planului ar trebui să rămână sau opțiune voluntară pentru statul, asigurându-se în același timp accesul la rezerva pentru criză și la Facilitatea UE. În plus, Politica de Coeziune ar trebui să fie dotată cu o finanțare adecvată pentru toate categoriile de regiuni”, se susține în comunicat.

Pentru o participare sporită, ar trebui să introducă măsurile specifice pentru dezvoltarea accesului entităților mai puțin experimentate la apelurile competitive, cu accent special pe IMM-uri.

„Susținem orientarea Capitolului 2 către obiectivele de competitivitate. În ceea ce privește Fondul European de Competitivitate (FEC), recunoaștem centralitatea principiului excelenței și necesitatea de al explora pe deplin în întreaga UE. Prin urmare, este necesar să se asigure un acces eficient și să includă pentru a consolida competitivitatea generală în întreaga UE. Pentru a promova accesul specific pentru UE entităților mai puțin experimentate la apelurile competitive, cu accent special pe IMM-uri, coloana vertebrală a economiei UE. În plus, ar trebui asigurate condiții de implementare mai favorabile, cum ar fi o rata de cofinanțare UE de 85% pentru statul membru cu un VNB pe cap de locuitor sub media UE-27, pentru Mecanismul de Interne a Europei, având în vedere contribuția acesteia la consolidarea Pieței Unice și la promovarea rezilienței UE”, conform documentului citat.

Resurse autentice, echitabile, simple și neregresive

Prietenii Coeziunii sunt deschiși, potrivit MAE la discutarea propunerilor privind noi resurse proprii care ar reduce în mod eficient presiunea asupra bugetelor statelor. Aceste discuții trebuie să fie legat de negocieri generale privind CFM. Orice noi resurse proprii trebuie să fie autentice, echitabile, simple și neregresive.

În comunicat se mai menționează că: „Eliminarea reducerilor legate de resursa proprie bazată pe VNB[1] este o te – nu există nicio justificare politică sau economică pentru reintroducerea lor în partea de venituri a bugetului UE. Generation EU și noi împrumuturi comune pentru sprijinirea împrumuturilor (cum ar fi Catalyst Europe) ar trebui să te gândești la opțiuni pentru finanțarea investițiilor și a bunurilor publice. europene esențiale pentru autonomia strategică pe termen lung, asigurându-se că CFM poate aborda în mod eficient provocările și prioritățile în continuarea evoluției Uniunii”.

Prietenii Coeziunii sunt pregătite să contribuie constructiv la atingerea unui compromis echilibrat de care să beneficieze întreaga Uniune Europeană. Obiectivul comun este de a obține un buget modern, și care să răspundă nevoilor specifice ale statelor membre și ale regiunilor.