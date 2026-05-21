Maia Sandu atacată dur: „Are probleme cu capul?”

Maia Sandu a fost atacată de Maria Zaharova în timpul unei conferințe de presă, potrivit NEXTA. Rusoaica s-a declarat indignată de faptul că Sandu a numit Rusia o amenințare pentru Europa.

„Are Sandu probleme cu capul?“, s-a întrebat Zaharova în timpul declarației.

Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat în mod repetat administrația de la Chișinău că este ostilă Rusiei și că încearcă să-i facă pe moldoveni să creadă că rușii comit crime în Ucraina.

Maia Sandu, vedeta discursului lui Zaharova

Zaharova s-a declarat uimită de faptul că, după zborul unei drone deasupra Moldovei, Chișinău l-a chemat pentru explicații pe ambasadorul rus.

„M-am întrebat despre starea de sănătate a Maiei Sandu, despre sănătatea ei mentală, pentru că nu s-a specificat ce dronă a zburat deasupra teritoriului Moldovei”, a declarat reprezentanta Ministerului de Externe din Rusia.

În ultimii ani, mai multe drone lansate de ruși asupra Ucrainei au ajuns în Republica Moldova. Așa cum s-a întâmplat și în alte țări, rușii au negat acuzațiile.