UPDATE. PSD și AUR vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacții vehemente din PNL, ce poziție are UDMR

Update 7: UDMR nu va susține moțiunea de cenzură

Reprezentantul UDMR, Cseke Attila, a anunțat că formațiunea sa nu va susține moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR.

„UDMR nu va vota moțiunea, cred ca este evident acest lucru (…) UDMR nu poate fi într-un guvern susținut de AUR”, a fost mesajul lui Cseke Attila, potrivit Antena 3 CNN.

Update 6: Dan Barna acuză PSD de ipocrizie

Europarlamentarul USR Dan Barna acuză PSD de ipocrizie după ce partidul a decis să colaboreze cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la Bucureşti. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi reţeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns şi mai înfricoşător decât până ieri”, a scris eurodeputatul USR, Dan Barna.

Update 5: Mesaj dur al liberalului Siegfried Mureșan

Un mesaj dur a trimis europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

„Prin parteneriatul cu extremiștii de la AUR, Sorin Grindeanu și PSD intră oficial în marea familie a antieuropenilor, alături de Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Viktor Orbán și Vladimir Putin”, a scris Mureșan pe Facebook.

Update 4: Daniel Zamfir vorbește despre pragmatism

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a vorbit despre „pragmatism” atunci când a fost întrebat despre demersul realizat de social-democrați cu AUR. Ambele formațiuni politice pregăteau moțiuni de cenzură, a explicat Zamfir. El a adăugat că „opțiunea PSD este aceea de a menține actuala coaliție bineînțeles cu opțiunea PNL de a numi un nou prim-ministru”.

Alte variante ar putea să apară în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, a transmis Zamfir. El a precizat că o moțiune de cenzură nu înseamnă că un guvern nu va mai fi funcțional deoarece există portofolii interimare.

Update 3: Burduja: PSD și AUR și-au dat mâna să dea jos Guvernul. Nu îi unește ideologia, ci frica

Liberalul Sebastian Burduja a reacționat după anunțul moțiunii de cenzură PSD-AUR. „Și-au dat mâna peste destinele românilor”, spune el, adăugând că „îi unește frica”.

„Gata! Masca a căzut! Definitiv. PSD și AUR tocmai au anunțat că depun o moțiune comună să dea jos guvernul. Da, vă amintiți bine. Sunt aceiași oameni care s-au numit între ei și , ani la rândul. Țineți minte ce spuneau? Că nu se vor alia niciodată. Acum și-au dat mâna peste destinele românilor. De ce? Pentru că sunt în aceeași tabără, de fapt. Ce îi unește? Nu ideologia, nu soluțiile bune pentru români. Îi unește frica. Frica de o Românie care începe să funcționeze fără PCR (pile, cunoștințe și relații). Fără băieți deștepți și fără contracte cu dedicație”, a scris liberalul luni pe Facebook.

El a adăugat că „este de un cinism strigător la cer să vorbești despre în timp ce depui o moțiune care aruncă România în haos exact când lumea întreagă trece prin cea mai gravă criză din ultimii mulți ani”.

Update 2: Reacția lui Ciucu, după moțiunea anunțată de PSD și AUR

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a avut o primă reacție după anunțul PSD-AUR privitor la moțiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

Prim-vicepreședintele PNL i-a întrebat pe Facebook pe români cum li se pare „decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul”. Asta în contextul în care până în prezent nu s-a vorbit despre o eventuală negociere pentru alte formule de guvernare.Ciprian Ciucu a anunțat că partidele care vor dărâma Guvernul au obligația să facă alt cabinet. De asemenea, liderul liberal a anunțat că PNL nu va face altă coaliție cu PSD.„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a transmis Ciprian Ciucu.

Update. George Simion: AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare

Președintele AUR, George Simion, a declarat, la puțin timp după anunțul privind demersul comun cu PSD, că AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos guvernarea.

Declarațiile au fost făcute luni dimineață în cadrul unei conferințe de presă.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan”, a explicat George Simion.

Moțiunea de cenzură va fi depusă după ce vor fi strânse semnăturile necesare. Dacă totul va merge conform planului „pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”, a mai spus Simion.

Știrea inițială:

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut luni dimineață o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.

„S-a decis ca noi să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură… abordarea politică va fi stabilită de președinții celor două partide probabil pe parcursul acestei zile”, a declarat social-democratul Marian Neacșu.

Petrișor Peiu a confirmat demersul realizat în comun cu PSD.

„Facem un demers comun de redactarea unei moțiuni de cenzură (…) cu scopul de a demite guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu de la AUR.

Moțiunea de cenzură ar putea să fie dezbătută la începutul lunii mai cu scopul de a demite guvernul Bolojan.