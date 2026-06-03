Negrescu (PSD): Partidele democratice, când se aliază cu AUR, pierd din credibilitate

Victor Negrescu a fost întrebat când este extremist partidul AUR și când este partener al PSD. Negrescu a răspuns la întrebare afirmând: „Pentru mine, AUR este mereu extremist”.

„A fost extremist și în 2021, când USR a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu AUR. A fost extremist și când USR, împreună cu AUR au propus și votat moțiunea de cenzură împotriva ministrului muncii al PSD, care a promovat legea pensiilor, aprobată de Comisiunea Europeană”, a spus Negrescu.

Acesta a mai făcut trimitere și la alte demersuri ale AUR din trecut.

„AUR este extremist și când a votat alături de PNL și USR, recent, pentru anumite măsuri fiscale. AUR este extremist și când a votat alături de USR, de exemplu, cele două tururi pentru alegerilor locale, deci AUR este extremist în orice situație”, a declarat social-democratul Victor Negrescu.

Întrebat dacă AUR a fost extremist și când a votat moțiunea de cenzură cu PSD, Negrescu a evitat întrebarea, afirmând, în schimb, că „partidele democratice trebuie să tragă o linie” și să nu mai colaboreze cu „partide extremiste”.

Partidele „trebuie să tragă o linie foarte clară”

„Cred că partidele politice din România, partidele democratice, trebuie să tragă o linie foarte clară și să spună de acum încolo nicio colaborare cu AUR, nicio colaborare cu SOS – pentru că sunt mai multe partide extremiste, și să fim foarte fermi. Cum să ne creadă lumea, când spunem că aceste partide sunt un pericol pentru democrație, pentru dezvoltarea României, pentru atragerea banilor europeni, când toate partidele colaborează cu această formație politică?”, a declarat Negrescu.

Întrebat, totuși, despre colaborarea anunțată anterior de PSD și AUR, pentru inițierea moțiunii de cenzură în cadrul conferinței de presă la care au participat Marian Neacșu și Petrișor Peiu, Negrescu a precizat:

„În primul rând, domnul Neacșu nu are nicio funcție politică în partid. E important de menționat lucrul acesta. (…) Dar și în 2021 am văzut semnăturile unor lideri USR alături de liderii AUR. Și atunci era tot un partid extremist”, a spus Negrescu.

Întrebat care este costul acestei colaborări dintre AUR și PSD, Negrescu a răspuns:

„Eu cred că toate partidele democratice, când se aliază cu AUR pierd din credibilitate. Și de aceea este important, în contextul în care vom reuși să formăm o nouă guvernare, să tragem o linie fermă și clară și să discutăm toate aceste aspecte. Pentru că, clar, partenerii democratici din Parlamentul României și-au pierdut încrederea unii în ceilalți”, a declarat Negrescu.

Reamintim că, în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan a fost demis, iar Guvernul a căzut. Din 5 mai, actualul Executiv funcționează ca interimat, până la învestirea unui nou premier și al unui nou cabinet de miniștri.