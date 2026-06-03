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Nicușor Dan, discuții informale la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, în încercarea de a găsi o soluție guvernamentală

Președintele Nicușor Dan poartă din nou discuții informale la Palatul Cotroceni pe tema găsirii unei noi formule guvernamentale.
Nicușor Dan, discuții informale la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, în încercarea de a găsi o soluție guvernamentală
Sorina Matei
03 iun. 2026, 12:31, Politic
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După mai multe rude de discuții formale și informale, șeful statului, Nicușor Dan, i-a chemat din nou la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR, ca să găsească o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat președintele Dan este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată.

Discuțiile lui Nicușor Dan continuă astăzi cu șeful USR, Dominic Fritz și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

USR a decis deja că și ei, la fel ca și PNL, resping ideea unui guvern condus de un tehnocrat.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală”, a afirmat Nicușor Dan pe 12 mai.

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.

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