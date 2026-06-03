Nicușor Dan, discuții informale la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, în încercarea de a găsi o soluție guvernamentală

După mai multe rude de discuții formale și informale, șeful statului, Nicușor Dan, i-a chemat din nou la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR, ca să găsească o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat președintele Dan este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată.

Discuțiile lui Nicușor Dan continuă astăzi cu șeful USR, Dominic Fritz și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

USR a decis deja că și ei, la fel ca și PNL, resping ideea unui guvern condus de un tehnocrat.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală”, a afirmat Nicușor Dan pe 12 mai.

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.