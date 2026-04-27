Burduja: PSD și AUR și-au dat mâna să dea jos Guvernul. Nu îi unește ideologia, ci frica

„Gata! Masca a căzut! Definitiv. PSD și AUR tocmai au anunțat că depun o moțiune comună să dea jos guvernul. Da, vă amintiți bine. Sunt aceiași oameni care s-au numit între ei și , ani la rândul. Țineți minte ce spuneau? Că nu se vor alia niciodată. Acum și-au dat mâna peste destinele românilor. De ce? Pentru că sunt în aceeași tabără, de fapt. Ce îi unește? Nu ideologia, nu soluțiile bune pentru români. Îi unește frica. Frica de o Românie care începe să funcționeze fără PCR (pile, cunoștințe și relații). Fără băieți deștepți și fără contracte cu dedicație”, a scris liberalul luni pe Facebook.

El adaugă că „este de un cinism strigător la cer să vorbești despre în timp ce depui o moțiune care aruncă România în haos exact când lumea întreagă trece prin cea mai gravă criză din ultimii mulți ani”.

Sebastian Burduja spune că această moțiune nu este despre Premierul Bolojan, „este despre disperarea unor politicieni care simt că pierd controlul”.

„Iată adevărul pe care alții nu vi-l spun: nu există sistem și anti-sistem. Există oameni care vor putere și se aliază cu oricine ca să o capete. Mulți români au votat împotriva sistemului. Politicenii care urlau în gura mare până ieri tocmai s-au înscris în sistem”, spune el.