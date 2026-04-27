PSD și AUR anunță că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacții vehemente din PNL

PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de lideri de la cele două partide politice.
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 12:05, Politic

Update 4:

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a vorbit despre „pragmatism” atunci când a fost întrebat despre demersul realizat de social-democrați cu AUR. Ambele formațiuni politice pregăteau moțiuni de cenzură, a explicat Zamfir. El a adăugat că „opțiunea PSD este aceea de a menține actuala coaliție bineînțeles cu opțiunea PNL de a numi un nou prim-ministru”.

Alte variante ar putea să apară în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, a transmis Zamfir. El a precizat că o moțiune de cenzură nu înseamnă că un guvern nu va mai fi funcțional deoarece există portofolii interimare.

Update 3:

Liberalul Sebastian Burduja a reacționat după anunțul moțiunii de cenzură PSD-AUR. „Și-au dat mâna peste destinele românilor”, spune el, adâugând că „îi unește frica”.

„Gata! Masca a căzut! Definitiv. PSD și AUR tocmai au anunțat că depun o moțiune comună să dea jos guvernul. Da, vă amintiți bine. Sunt aceiași oameni care s-au numit între ei și , ani la rândul. Țineți minte ce spuneau? Că nu se vor alia niciodată. Acum și-au dat mâna peste destinele românilor. De ce? Pentru că sunt în aceeași tabără, de fapt. Ce îi unește? Nu ideologia, nu soluțiile bune pentru români. Îi unește frica. Frica de o Românie care începe să funcționeze fără PCR (pile, cunoștințe și relații). Fără băieți deștepți și fără contracte cu dedicație”, a scris liberalul luni pe Facebook.

El a adăugat că „este de un cinism strigător la cer să vorbești despre în timp ce depui o moțiune care aruncă România în haos exact când lumea întreagă trece prin cea mai gravă criză din ultimii mulți ani”.

Update 2: Reacția lui Ciucu, după moțiunea anunțată de PSD și AUR

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a avut o primă reacție după anunțul PSD-AUR privitor la moțiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

Prim-vicepreședintele PNL i-a întrebat pe Facebook pe români cum li se pare „decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul”. Asta în contextul în care până în prezent nu s-a vorbit despre o eventuală negociere pentru alte formule de guvernare.Ciprian Ciucu a anunțat că partidele care vor dărâma Guvernul au obligația să facă alt cabinet. De asemenea, liderul liberal a anunțat că PNL nu va face altă coaliție cu PSD.„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a transmis Ciprian Ciucu.

Update. George Simion: AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare

Președintele AUR, George Simion, a declarat, la puțin timp după anunțul privind demersul comun cu PSD, că AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos guvernarea.

Declarațiile au fost făcute luni dimineață în cadrul unei conferințe de presă.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan”, a explicat George Simion.

Moțiunea de cenzură va fi depusă după ce vor fi strânse semnăturile necesare. Dacă totul va merge conform planului „pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”, a mai spus Simion.

Știrea inițială:

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut luni dimineață o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.

„S-a decis ca noi să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură… abordarea politică va fi stabilită de președinții celor două partide probabil pe parcursul acestei zile”, a declarat social-democratul Marian Neacșu.

Petrișor Peiu a confirmat demersul realizat în comun cu PSD.

„Facem un demers comun de redactarea unei moțiuni de cenzură (…) cu scopul de a demite guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu de la AUR.

Moțiunea de cenzură ar putea să fie dezbătută la începutul lunii mai cu scopul de a demite guvernul Bolojan.

