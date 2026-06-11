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Nouă declarație controversată. Trump spune că „iubește inflația”, după ce rata inflației din SUA a urcat la 4,2%

Președintele american Donald Trump a provocat un val de reacții după ce a declarat că „iubește inflația”, în contextul publicării celor mai recente date privind evoluția prețurilor din Statele Unite.
Nouă declarație controversată. Trump spune că „iubește inflația”, după ce rata inflației din SUA a urcat la 4,2%
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
11 iun. 2026, 08:03, Politic
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Afirmația a fost făcută miercuri, în Biroul Oval, la scurt timp după ce Departamentul Muncii a anunțat că rata anuală a inflației a ajuns la 4,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii trei ani.

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat de accelerarea inflației, Trump a respins temerile și a susținut că cifrele economice sunt pozitive.

„Nu, îmi place. Cifrele au fost excelente. Știți ce îmi place cu adevărat? Îmi place inflația”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump susține că prețurile vor scădea după încheierea conflictului cu Iranul

În cadrul aceleiași intervenții, Donald Trump a afirmat că inflația va „cădea ca o piatră” după încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Președintele american a făcut referire și la transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, susținând că Washingtonul ar fi facilitat în secret tranzitul unor petroliere prin regiune.

Trump a declarat că Statele Unite au „scos milioane de barili de petrol”, fără a oferi însă detalii suplimentare. El a sugerat că aceste operațiuni ar fi contribuit la menținerea prețului petrolului în jurul valorii de 85 de dolari pe baril.

Datele oficiale publicate miercuri arată că indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,5% în luna mai comparativ cu luna precedentă. Totodată, inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, s-a situat la 2,9% în ritm anual, în conformitate cu estimările economiștilor.

Opoziția democrată critică declarațiile președintelui

Declarațiile lui Trump au fost rapid criticate de reprezentanții Partidului Democrat. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat pe platforma X, afirmând că mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare și cu creșterea costului vieții.

„Oamenii nu își mai permit să își hrănească familiile, iar pentru el dificultățile lor sunt o glumă”, a transmis politicianul democrat.

În paralel, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat în Congres că nu are cunoștință despre presupusele operațiuni menționate de Trump privind extragerea unor cantități semnificative de petrol din Iran. Oficialul a confirmat însă că armata americană a sprijinit unele petroliere care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile.

Episodul riscă să devină un nou subiect de dispută politică înaintea alegerilor din noiembrie.

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