Reacția lui Ciucu după anunțul PSD-AUR privitor la moțiunea comună: culmea iresponsabilității, să facă alt guvern

Prim-vicepreședintele PNL i-a întrebat pe Facebook pe români cum li se pare „decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul”. Asta în contextul în care până în prezent nu s-a vorbit despre o eventuală negociere pentru alte formule de guvernare.

Ciprian Ciucu a anunțat că partidele care vor dărâma Guvernul au obligația să facă alt cabinet. De asemenea, liderul liberal a anunțat că PNL nu va face altă coaliție cu PSD.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a transmis Ciprian Ciucu.

Luni dimineață, Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.