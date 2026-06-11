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Fără voturile PNL, guvernul Tomac pare compromis. Cum arată calculele

PNL a decis să nu susțină la vot guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Fără voturile liberalilor, șansele Cabinetului Tomac de a fi învestit de Parlament scad semnificativ.
Fără voturile PNL, guvernul Tomac pare compromis. Cum arată calculele
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 12:22, Politic
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Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca parlamentarii liberali să nu voteze guvernul propus de Eugen Tomac. Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că un guvern fără susținere parlamentară solidă „nu este o soluție pentru România”, potrivit stenogramelor din ședința PNL, obținute de MEDIAFAX.

Cum arată calculele

Pentru ca un nou Guvern să fie învestit, sunt necesare minimum 233 de voturi în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. În total, Parlamentul are 464 de aleși.

Configurația parlamentară arată astfel: PSD are 127 de parlamentari, după plecarea deputatului Victor Ponta la grupul Uniți pentru România, AUR are 90, PNL are 76, USR are 59, UDMR are 31, grupul minorităților naționale are 17, SOS România are 15, Uniți pentru România are 15, PACE – Întâi România are 11, iar 23 de parlamentari sunt neafiliați.

Această împărțire face dificilă formarea unei majorități stabile.

O formulă PSD-PNL-USR-UDMR ar fi avut o majoritate clară pentru învestirea Guvernului. Prin decizia PNL de a nu vota Cabinetul Tomac, această variantă iese însă din calcul.

În lipsa PNL, calculele devin mult mai complicate. Eugen Tomac ar avea nevoie, în primul rând, de voturile PSD și UDMR, la care ar trebui să se adauge minoritățile naționale, grupurile mai mici și o parte dintre parlamentarii neafiliați.

Potrivit calculelor parlamentare, dacă PSD, UDMR, minoritățile naționale, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și toți parlamentarii neafiliați ar vota disciplinat Cabinetul Tomac, premierul desemnat ar aduna 224 de voturi. Numărul este cu 9 sub pragul de 233 necesar pentru învestirea Guvernului.

Pentru a trece de pragul majorității, Cabinetul Tomac ar avea nevoie și de voturi din partea USR. Formațiunea are 59 de parlamentari, dar până acum a dat de înțeles că nu va susține guvernul Tomac.

Eugen Tomac nu a discutat cu AUR și S.O.S. România, formațiuni care au împreună 105 parlamentari.

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