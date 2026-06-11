Ciucu, despre PSD: Acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant

„PSD este un partid din ce în ce mai mic și dacă va avea un scor cu peste două cifre, la următoarele alegeri va fi o minune pentru ei”, a declarat Ciucu.

Acesta acuză că social-democrații sunt „într-o criză” și că PSD va deveni și „din ce în ce mai irelevant”.

„Uitați-vă ce reacții au în toată țara, nu numai pe social media. Uitați-vă în stradă cum vorbește lumea de acest partid, care și-a pierdut și electoratul tradițional, care nu mai are lideri cu anvergură, care în loc să caute soluții pentru România, aduc România în criză”, a declarat Ciucu.

Referindu-se la căderea guvernului Bolojan, Ciucu a reiterat că „PSD a adus țara în situația aceasta”, pe care o califică drept „perioadă destul de grea, internațională, dar și regională”.

Reamintim că național-liberalii au anunțat, joi, că nu sprijină Guvernul Tomac. Liderul liberalilor, Bolojan, a motivat decizia, precizând că formula guvernului propus nu face decât să „eludeze răspunderea” PSD.