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Ciucu, despre PSD: Acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant

În cadrul unei intervenții telefonice la Digi 24, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Cicu, acuză că PSD continuă să-și piardă din popularitate, afirmând că este „un partid din ce în ce mai mic”, precizând: „(...)dacă va avea un scor peste 2 cifre la următoarele alegeri va fi o minune pentru ei”.
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Daiana Rob
11 iun. 2026, 17:33, Politic
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„PSD este un partid din ce în ce mai mic și dacă va avea un scor cu peste două cifre, la următoarele alegeri va fi o minune pentru ei”, a declarat Ciucu. 

Acesta acuză că social-democrații sunt „într-o criză” și că PSD va deveni și „din ce în ce mai irelevant”.

Uitați-vă ce reacții au în toată țara, nu numai pe social media. Uitați-vă în stradă cum vorbește lumea de acest partid, care și-a pierdut și electoratul tradițional, care nu mai are lideri cu anvergură, care în loc să caute soluții pentru România, aduc România în criză”, a declarat Ciucu. 

Referindu-se la căderea guvernului Bolojan, Ciucu a reiterat că „PSD a adus țara în situația aceasta”, pe care o califică drept „perioadă destul de grea, internațională, dar și regională”.

Reamintim că național-liberalii au anunțat, joi, că nu sprijină Guvernul Tomac. Liderul liberalilor, Bolojan, a motivat decizia, precizând că formula guvernului propus nu face decât să „eludeze răspunderea” PSD. 

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