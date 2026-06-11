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Tomac, mesaj tranșant către PNL: Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD! Renunțați la demagogie!

Eugen Tomac a transmis un mesaj ferm către PNL, după anunțul privind faptul că aceștia nu îi vor acorda sprijinul, cerând liberalilor să renunțe la „demagogie” și să contribuie la găsirea unor soluții pentru depășirea blocajului politic.
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Oana Antipa
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Acesta a declarat că respectă decizia politică a PNL, însă consideră nejustificate criticile formulate la adresa formulei de guvernare pe care o propune.

„România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere”, a transmis Eugen Tomac.

„Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD”

Potrivit lui Tomac, discuțiile despre responsabilitate și majorități parlamentare trebuie purtate ținând cont de realitățile politice din ultimii ani.

„Nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun”, a afirmat acesta.

El a susținut că guvernele liberale au beneficiat, de-a lungul timpului, de sprijinul parlamentar al PSD.

„Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora”, a declarat politicianul.

Apel la responsabilitate și dialog

În mesajul său, Eugen Tomac a arătat că principala preocupare ar trebui să fie formarea unei majorități capabile să asigure stabilitatea guvernamentală.

„Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj”, a precizat el.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un guvern funcțional și de o direcție clară într-un context politic și economic complicat.

Totodată, premierul desemnat a făcut apel la dialog între forțele parlamentare.

„Rămân hotărât să merg înainte, cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc”, a transmis acesta.

Mesajul vine în contextul negocierilor politice privind formarea unei noi majorități și a viitorului Executiv.

Sursa video: Facebook/Eugen Tomac

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