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SUA publică imagini cu atacul asupra petrolierului din Oman. Nava transporta petrol iranian

Comandamentul Central al Armatei SUA (CENTCOM) a confirmat, joi, atacul ce s-a desfășurat cu o zi în urmă în largul coastei Omanului, în cadrul căruia petrolierul Jalveer a fost lovit.
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Daiana Rob
11 iun. 2026, 18:06, Știri externe
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Reamintim că petrolierul Jalveer, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau a transmis un semnal de urgență după ce un incendiu a izbucnit în camera motoarelor, dar și a coșului de fum. Ministerul Transportului Maritim din India a precizat că toți cei 20 de membri ai echipajului de la bord sunt teferi.

În cursul zilei de joi, CENTCOM a confirmat atacul, printr-un comunicat de presă, afirmând că petrolierul încalcă blocada SUA impusă în Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele americane au imobilizat un petrolier în Golful Oman la ora 23:20 (ora Coastei de Est) pe 10 iunie, după ce nava a încălcat blocada impusă Iranului încercând să transporte petrol iranian, aceasta fiind a treia navă comercială imobilizată de forțele americane în această săptămână”, potrivit comunicatului de presă publicat.

Potrivit CENTCOM, în cadrul atacului, un avion american a lansat Hellfire în sala motoarelor navei. Americanii susțin că echipajul ar fi refuzat „în repetate rânduri” să se conformeze „instrucțiunilor americane”.

Cel de-al treilea atac confirmat supra navelor din Ormuz

Este cel de-al treilea atac conformat al SUA asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz din această săptămână.

Luni și marți, aviația americană a atacat petrolierele ce navigau sub pavilionul Palau, Marivex și Settebello. Cea din urmă a fost atacată marți, iar în urma atacului 3 marinari indieni aflați la bordul petrolierului au murit, potrivit Reuters.

CENTCOM susține că „nava Marivex a încălcat blocada încercând să se îndrepte către un port iranian, iar nava Settebello a încercat să transporte petrol iranian”, potrivit comunicatului de presă. 

Potrivit sursei citate, încă de la impunerea blocadei SUA asupra porturilor și zonelor de coastă iraniene din Strâmtoarea Ormuz, forțele CENTCOM au reținut 9 nave ce nu ar fi respectat restricțiile, și au permis trecerea a 42 de nave care transportau ajutoare umanitare.

Reamintim că blocada impusă de SUA vizează navele ce intră și ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman.

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