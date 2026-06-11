Petrolier lovit în largul coastei Omanului. Ar fi cel de-al treilea atac al SUA din această săptămână

Nava „Jalveer”, care arborează pavilionul Guineei-Bissau, a transmis un semnal de urgență în timp ce se afla în largul portului Shinas din Oman. Un incendiu a izbucnit în zona camerei motoarelor și a fosșușui de fum, potrivit declarațiilor date de compania britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard, citată de Reuters.

Un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime din India a declarat că echipajul era evacuat în coordonare cu Marina Regală a Omanului.

Nava a fost atacată de Marina SUA, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal.

„Cauza incendiului nu a fost dezvăluită; cu toate acestea, … a fost probabil rezultatul operațiunilor SUA de blocare a porturilor iraniene”, a declarat compania britanică de securitate maritimă Ambrey.

Comandamentul Central al SUA nu a putut fi contactat pentru a oferi un comentariu imediat cu privire la incident.

Dacă se confirmă, acesta ar fi al treilea petrolier cu echipaj indian lovit de forțele americane în această săptămână, după ce, luni, petrolierul Marivex a fost scos din funcțiune cu ajutorul unor muniții de precizie.

Tot în această săptămână, trei marinari au murit într-un atac american asupra petrolierului „Settebello”, în largul coastelor Omanului.

SUA au început blocarea transporturilor maritime legate de Iran pe 13 aprilie, după ce Iranul a restricționat sever transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, o rută globală importantă pentru petrol și gaze.