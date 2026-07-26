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Lionel Messi, primit ca un erou la clubul familiei sale din Rosario. Apariția starului a atras sute de fani

Lionel Messi a fost primit cu entuziasm la un meci al formației Leones FC, clubul administrat de familia sa, într-una dintre primele sale apariții publice după finala Cupei Mondiale din 2026.
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Oana Antipa
26 iul. 2026, 12:49, Sport
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Prezența căpitanului Argentinei în tribune a atras sute de suporteri, iar imaginile cu starul lui Inter Miami au devenit rapid virale pe rețelele sociale, relatează publicația La Nacion.

Legătura lui Messi cu Leones FC

Leones FC este un club din zona orașului Rosario, strâns legat de familia lui Lionel Messi. Instituția este condusă de fratele fotbalistului, Matías Messi, iar căpitanul naționalei Argentinei a sprijinit de-a lungul timpului dezvoltarea proiectului sportiv dedicat tinerilor și fotbalului local.

Vizită surpriză la meci

Messi a asistat la partida dintre Leones FC și Central Córdoba, disputată pe stadionul Antonio Di Giácomo din Arroyo Seco, în apropiere de Rosario. Potrivit presei argentiniene, fotbalistul a ajuns după fluierul de start, îmbrăcat discret, încercând să treacă neobservat.

Planul nu a funcționat însă pentru mult timp. Suporterii l-au recunoscut rapid, iar camerele de televiziune și telefoanele mobile ale fanilor au surprins momentul în care acesta urmărea partida dintr-o lojă amplasată în spatele uneia dintre porți.

Fanii i-au scandat numele

Apariția lui Messi a schimbat atmosfera de pe stadion, mulți dintre spectatorii prezenți îndreptându-și atenția către tribuna în care se afla starul argentinian.

Copii și suporteri i-au scandat numele, iar fotbalistul le-a răspuns cu saluturi și zâmbete, fiind aplaudat îndelung. După meci, el a făcut fotografii cu mai mulți dintre cei prezenți și a oferit autografe.

Prima apariție publică după Cupa Mondială

Vizita la Leones FC reprezintă prima apariție publică a lui Lionel Messi după revenirea în Argentina, în urma finalei Cupei Mondiale din 2026, pierdută de selecționata „Albiceleste” în fața Spaniei.

Campionul mondial din 2022 profită de câteva zile de odihnă petrecute alături de familie în Rosario înainte de a reveni în Statele Unite, unde își va relua activitatea la Inter Miami.

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