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Echipa lui Messi îi strică debutul lui Robert Lewandowski în MLS. Inter Miami câștigă dramatic cu Chicago Fire

Robert Lewandowski a debutat joi în campionatul nord-american de fotbal (Major League Soccer), însă primul său meci în tricoul lui Chicago Fire s-a încheiat cu o înfrângere dramatică. Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, însă fără starul argentinan, s-a impus după un gol marcat în minutul 87.
Echipa lui Messi îi strică debutul lui Robert Lewandowski în MLS. Inter Miami câștigă dramatic cu Chicago Fire
sursă foto: Chicago Fire
Petre Apostol
23 iul. 2026, 05:06, Sport
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Robert Lewandowski a fost titular la Chicago și a evoluat 63 de minute. Fosta vedetă a echipelor Bayern Munchen și FC Barcelona nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la debutul în MLS. Atacantul polonez a încheiat partida cu un singur șut la poartă și 14 pase complete din 16.

Lionel Messi nu a jucat, după ce duminică a evoluat în finala Cupei Mondiale, pierdute de Argentina cu Spania, scor 0-1, după prelungiri. În absența starului argentinian, Luis Suárez a fost eroul echipei din Florida.

Inter Miami a fost condusă încă din minutul 18, după un autogol al lui Ríos Novo. Luis Suárez a întors rezultatul. Uruguaianul a egalat din penalty în minutul 27, iar în minutul 51 a înscris din nou, după o pasă oferită de Germán Berterame.

Chicago Fire a restabilit egalitatea în minutul 67 prin Peter Dithejane. Totuși, gazdele au dat lovitura pe final, când Preston Plambeck, introdus din postura de rezervă, a marcat golul victoriei în minutul 87.

Inter Miami s-a impus astfel cu 3-2, ocupând locul al doilea în Conferința de Est, cu 34 de puncte, după 16 partide. Chicago Fire se află chiar pe a treia poziție, cu 26 de puncte, din 15 meciuri disputate.

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