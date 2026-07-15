Robert Lewandowski, prezentat oficial la Chicago Fire: Obiectivul meu este să câștig trofee

„Când ajung la un club nou, obiectivul meu este întotdeauna să câștig trofee. La fel este și aici. Știu că nu va fi ușor, dar în fotbal îți dorești competiție, iar pentru mine asta înseamnă să câștig trofee”, a declarat Lewandowski în cadrul conferinței de prezentare.

În vârstă de 37 de ani, atacantul polonez s-a alăturat formației din MLS după perioadele petrecute la Borussia Dortmund, Bayern München și FC Barcelona. De-a lungul carierei, el a înscris peste 700 de goluri, ocupă locul al treilea în clasamentul marcatorilor din istoria Ligii Campionilor, după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, și a câștigat 13 titluri de campion în Germania și Spania.

Antrenorul și directorul sportiv al clubului, Gregg Berhalter, consideră că transferul lui Lewandowski poate ridica nivelul echipei.

„Robert este jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise în cele cinci mari campionate europene în ultimii 15 ani. Avem deja o echipă bună, iar Robert este piesa care ne poate ajuta să ajungem în vârf”, a spus Berhalter.

Chicago Fire ocupă locul al treilea în Conferința de Est înaintea reluării sezonului MLS după pauza provocată de Cupa Mondială și speră să lupte pentru trofee cu ajutorul noului său atacant. Lewandowski urmează să formeze un cuplu ofensiv cu belgianul Hugo Cuypers, lider în clasamentul golgheterilor din MLS în actualul sezon.

Lewandowski a subliniat, însă, că dorește să lase o moștenire și în afară de rezultate.

„Până la urmă, trofeele sunt un lucru, dar la fel de important este și modul în care joci pentru oameni”, a spus atacantul polonez.

Transferul atacantului polonez face parte din proiectul de dezvoltare al clubului din Chicago, care include și inaugurarea unui nou stadion în 2028.