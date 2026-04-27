George Simion după demersul comun cu PSD: AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare

Declarațiile au fost făcute luni dimineață în cadrul unei conferințe de presă.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan”, a explicat George Simion.

Moțiunea de cenzură va fi depusă după ce vor fi strânse semnăturile necesare. Dacă totul va merge conform planului „pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”, a mai spus Simion.

„Noi dialogăm cu toți actorii politici, primează interesul cetățenilor și al firmelor românești (…) Fac un apel la toți parlamentarii indiferent de coloratura politică să înțeleagă că suntem în criză”, a transmis Simion

Anterior, Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.

„S-a decis ca noi să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură abordarea politică va fi stabilită de președinții celor două partide probabil pe parcursul acestei zile”, a declarat social-democratul Marian Neacșu.

Petrișor Peiu a confirmat demersul realizat în comun cu PSD.

„Facem un demers comun de redactarea unei moțiuni de cenzură (…) cu scopul de a demite guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu de la AUR.