George Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Tomac și ridică problema constituționalității desemnării

George Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Tomac: „Nu vom băga nicio bilă în nicio urnă”

Simion a afirmat că partidul său nu va participa în niciun fel la votul pentru învestirea viitorului Executiv, pentru a elimina orice suspiciune privind poziția AUR.

„AUR nu are alte comentarii de făcut, în afara faptului că nu vom vota sub nicio formă. De aceea, pentru a ieși din orice zonă de susceptibilitate, de suspiciune, nu vom băga nicio bilă în nicio urnă. Nu vom vota și eu aștept propunerea decentă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a spus că, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, formațiunea sa a purtat doar „discuții exploratorii” și a transmis că numele lui Eugen Tomac este inacceptabil pentru partidul său.

„Noi am purtat niște discuții exploratorii când am fost la Cotroceni. Este inacceptabil acest nume de premier pentru noi și pentru români”, a afirmat Simion.

George Simion a criticat și lipsa, în opinia sa, a unei poziții clare din partea celorlalte partide parlamentare. El a spus că așteaptă să vadă ce vor transmite PNL, premierul demis Ilie Bolojan, USR și PSD în legătură cu susținerea unui eventual guvern condus de Eugen Tomac.

„Vom vedea ce spune PNL, ce spune premierul demis, Ilie Bolojan. Vom vedea ce spune USR, pentru că am văzut niște reacții cel puțin ciudate, spunând că, dacă își vor lăsa miniștrii acolo în funcție, vor putea susține. Vom vedea ce zic și cei de la PSD”, a spus liderul AUR.

Simion invocă lipsa de legitimitate a lui Eugen Tomac

În aceeași intervenție, Simion a susținut că Eugen Tomac nu are legitimitate politică pentru a conduce Guvernul, invocând scorul obținut de acesta la ultimele alegeri. Liderul AUR a afirmat că Tomac „nu are nici 50.000 de voturi în spate” și că nu poate fi prezentat drept o soluție independentă, în condițiile în care este lider de partid.

„Pe Eugen Tomac nu l-a ales nimeni. Și atunci nu poate Nicușor Dan să spună ce își doresc românii de la viitorul guvern, nominalizând o persoană care nu a fost votată de români”, a declarat Simion.

Liderul AUR i-a cerut public lui Sorin Grindeanu să spună dacă, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, PSD a rostit numele lui Eugen Tomac ca posibil premier. Simion a susținut că, în lipsa unei propuneri venite din partea partidelor, desemnarea ar putea ridica o problemă constituțională.

„Îl somez pe Sorin Grindeanu să spună dacă în cadrul consultărilor de la Cotroceni a pronunțat numele lui Eugen Tomac. A pronunțat cineva la Cotroceni numele lui Eugen Tomac? Da sau nu?”, a întrebat George Simion.

Simion a mai spus că AUR este dispus să își asume guvernarea, dar a acuzat actuala configurație politică de sfidarea votului românilor. Liderul AUR a susținut că România ar trebui să ajungă din nou la alegeri, atât prezidențiale, cât și parlamentare, pentru ca instituțiile statului să reflecte, în opinia sa, voința reală a românilor.

„Mai devreme sau mai târziu, România va trebui să se întoarcă la președinte și la parlamentare”, a afirmat George Simion.