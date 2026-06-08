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Guvernul Tomac merge la începutul săptămânii viitoare în Parlament pentru vot: Sunt încrezător că vom obține peste 233 de voturi

După ce va finaliza discuțiile cu partidele, premierul desemnat va merge în Parlament pentru vot. Eugen Tomac spune că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare. Întrebat dacă va negocia „la bucată” cu suvernaiștii, Tomac a spus că „fiecare vot contează”.
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Laura Buciu
08 iun. 2026, 22:44, Politic
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Eugen Tomac a spus, luni seara, la Antena 3 CNN, că este încrezător că în ziua votului, peste 233 de membri al Parlamentului României, îi vor acorda încrederea pentru a forma Guvernul.

„Doresc mâine (marți – n.r.) să închei consultările cu toți actorii politici și, evident, undeva pe miercuri vom stabili calendarul final, dar cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare vom fi în măsură să ne prezentăm în fața Parlamentului pentru acele voturi”, a spus Eugen Tomac.

Fără „plan  B”

Întrebat despre un plan B în condițiile în care partidele, precum PNL sau USR nu vor dori să voteze acest guvern tehnic în Parlament, premierul desemnat a spus că nu are plan B.

De asemenea, a spus că nu va intra în dialog cu AUR: „Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național al României. Și aici vreau să fiu foarte clar. Eu respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Este fiecare liber în această țară să voteze așa cum simte. Însă nu voi accepta niciodată și nu voi înțelege niciodată partidele care, prin gesturi concrete, acționează împotriva interesului național. Și AUR a avut un asemenea comportament de mai multe ori. Și chestiunea aceasta, evident, nu este negociabilă”.

Discuții cu parlamentari „la bucată”, dar nu cu AUR

Întrebat, însă, dacă va sta de vorbă cu parlamentari din aceste separat, „la bucată”, Tomac a spus că nu a avut dialog și nici nu a fost contactat, dar nici nu a fost interesat să intre în contact până acum.

„Dar evident, pentru mine fiecare vot va fi important”, a mai spus Tomac.

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