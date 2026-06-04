Prima pagină » Știrile zilei » George Simion atacă posibila desemnare a lui Eugen Tomac: Continuarea loviturii date democrației

George Simion atacă posibila desemnare a lui Eugen Tomac: Continuarea loviturii date democrației

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a atacat joi posibila desemnare a lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru, calificând procedura drept o continuare a „loviturii date democrației”.
George Simion atacă posibila desemnare a lui Eugen Tomac: Continuarea loviturii date democrației
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 iun. 2026, 15:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democrației”, transmite pe Facebook George Simion. 

„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor”, mai notează președintele AUR. 

Reacția vehementă a politicianului vine în contextul în care Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă în aceasta seară.

Potrivit surselor MEDIAFAX, șeful statului îl va desemna pe Eugen Tomac pentru a forma noul Guvern, o decizie care vine să pună capăt unui blocaj politic ce durează de o lună. 

Desemnarea noului premier vine în contextul demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan pe 5 mai. Moțiunea de cenzură care a trecut cu 281 de voturi a creat un blocaj politic, întrucât Partidul Național Liberal și USR au susținut că nu vor mai reveni într-o coaliție alături de PSD. 

În același context, social-democrații au pledat pentru o refacere a coaliției pro-europene, dar fără Ilie Bolojan. 

Referitor la formarea noului Guvern, AUR, prin vocea lui Petrișor Peiu a susținut: „AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR”.   

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia