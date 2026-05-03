Bogdan Rodeanu, deputat USR, avertizează asupra efectelor moțiunii PSD-AUR

„Domnule Dan Nica, ce se va întâmpla cu Galațiul de marți încolo? Ce se va întâmpla dacă moțiunea PSD–AUR trece? Sunt întrebări la care nici eu nu am răspuns. Și tocmai de aceea vă întreb direct și pe dumneavoastră, domnule europarlamentar, președinte al PSD Galați”, a scris deputatul Bogdan Rodeanu, pe rețelele de socializare.

În mesajul său, Rodeanu face referire la proiecte majore din județ și la contextul politic actual.

„Avem în față priorități aflate într-un punct critic: finalizarea vânzării combinatului siderurgic și clarificarea viitoarei forme de patronat. Repornirea lui și reluarea livrărilor de oțel către industria românească. În paralel, proiectele mari de infrastructură rutieră, și nu numai, se află într-un moment decisiv, atât din perspectiva finanțării, cât și a continuării implementării”, a menționat el.

Deputatul USR avertizează că instabilitatea politică ar putea afecta aceste obiective.

„La fel de bine știți cât s-a muncit pentru combinatul siderurgic Galați și ce decizii curajoase a luat Guvernul Bolojan pentru a-l scoate dintr-un acționariat toxic și pentru a pune în mișcare mecanismele necesare repunerii lui pe picioare. Despre varianta ocolitoare a municipiului Galați putem discuta la fel de mult. Despre întârzieri, blocaje și greșeli majore care ne-au adus în punctul în care suntem astăzi.Sunt doar două exemple de proiecte critice pentru noi, care trebuie duse până la capăt. Aceste lucruri nu pot fi duse la bun sfârșit într-un climat de instabilitate politică. Nu pot fi rezolvate prin amestecul unor idei extremiste și prin blocaje generate de AUR”, a adăugat Rodeanu.

El mai afirmă că există consecințe economice și politice la nivel național.

„Dar nu mai discutăm doar despre dezvoltare locală. Vorbim despre economie, industrie, locuri de muncă și direcția în care merge România. Pentru că a da jos un guvern este o decizie politică, iar astăzi este clar că această decizie aparține și PSD Galați, cu susținerea extremiștilor de la AUR din Galați. Iar semnalele se văd deja. Cursul euro a atins un nivel istoric și presiunea continuă. Există incertitudine privind finanțările europene, renegocierile pe PNRR și toate mecanismele care aduc resurse pentru dezvoltare. Poate vă doriți să fiți parte dintr-un moment istoric. Dar nu va fi unul bun. E punct de cotitură”, a mai scris el.

Rodeanu îndeamnă la responsabilitate din partea parlamentarilor.

„Și, tocmai pentru că este un astfel de moment, ce le veți spune colegilor dumneavoastră parlamentari — PSD, SOS și AUR — când îi veți îndemna să voteze această moțiune? Că se pierde prima șansă reală a României de a se reporni? De a opri pierderile unui stat defect? De a continua reformele adevărate pentru oameni? (…) Nu vă cer vorbe. Și nici nu vă mai cer răspunsuri. Nu vă cer promisiuni. Le-am mai auzit. Vă cer să vă uitați la ce poate urma. Pentru că, de aici înainte, vor conta doar consecințele”, a mai menționat el.

„România are nevoie de un stat nou. Un stat care cheltuie mai puțin pentru el și mai mult pentru oameni. Un stat care investește în dezvoltare, în bunăstare și în viitorul comunităților. Un stat care le oferă copiilor noștri șansa de a-și construi viața aici, acasă — alături de părinți, cu oportunități reale, locuri de muncă bine plătite și posibilitatea de a-și întemeia o familie fără să fie nevoiți să plece”, a încheiat Rodeanu.