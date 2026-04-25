Proprietara gospodăriei din Galați, unde s-a prăbușit drona: Mi-a fost frică

Proprietara gospodăriei din Galați, unde a căzut sâmbătă dimineața o dronă rusească, a povestit ce s-a întâmplat.

„Am văzut aici în curte, prima oară m-am gândit să nu fie un motor de la o mașină. Dar după aia mi-am dat seama, că au mai venit băieți pe aici pe stradă și au zis că este o dronă. Și am plecat, am sunat la poliție, am anunțat ce s-a întâmplat. Și ulterior au venit și dânșii”, a spus femeia, la Digi24.

Ea susține că fragmente din dronă s-ar fi împrăștiat pe o distanță de 200 de metri, dar că a văzut doar ce s-a întâmplat în curtea ei.

„Și din atelier a ieșit un miros foarte puternic de s-a împrăștiat în toată casa. Nu puteam să stăm aici”, a adăugat ea.

Întrebată dacă a rămas în locuința, ea a spus: „Nu, Doamne. Nu, mi-a fost frică”.

„Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Am scăpat cu viață”, a mai spus femeia.

Fragmente de dronă au fost identificate, sâmbătă dimineață, în municipiul Galați, după ce forțele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.